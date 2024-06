Mouse Bluetooth Logitech in DOPPIO SCONTO: ultimi a disposizione

Chi passa ore al pc sa che è necessario utilizzare gli strumenti giusti per essere più efficienti e produttivi che mai! Per questo motivo non puoi non avere il Mouse Bluetooth Logitech MX Master 2S, al momento disponibile su Amazon a soli 69 euro con uno sconto del 33% ed un ulteriore coupon di 10 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, un doppio sconto del genere non capita tutti i giorni!

Mouse Bluetooth Logitech MX Master 2S: massima efficienza e precisione

Il Mouse Bluetooth Logitech MX Master 2S è un gadget tech indispensabile per chi lavora ore e ore al pc e vuole essere più efficiente che mai.

Grazie alla funzionalità Logitech Flow, con questo mouse è possibile controllare facilmente fino a tre computer contemporaneamente così da poter copiare e incollare testo, immagini e file in maniera velocissima. Inoltre si tratta di un mini dispositivo multisuperficie che utilizza il tracciamento Darkfield High Precision il quale garantisce un controllo impeccabile praticamente ovunque, anche su vetro, con un massimo di 4.000 DPI.

L’utilizzo è ottimizzato anche dallo Scorrimento laterale adattivo: questo vuol dire che puoi scorrere le pagine Web in modo più semplice e veloce grazie allo scroller che si adatta a velocità e movimento laterale con una semplice pressione del pollice.

L’autonomia non è da meno: basti pensare che una ricarica completa dura fino a 70 giorni, mentre con soli 3 minuti di ricarica potrai utilizzarlo per un giorno intero.

Oggi il Mouse Bluetooth Logitech MX Master 2S è disponibile su Amazon a soli 69 euro con uno sconto del 33% ed un ulteriore coupon di 10 euro da applicare al momento dell’ordine. Sfrutta al volo questo doppio sconto eccezionale!

