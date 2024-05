Mouse da Gaming Logitech in SUPER SVENDITA: ancora per POCHISSIMO

La Gaming Week sta per terminare ed hai ancora pochissimo tempo per approfittare di offerte davvero speciali! Ad esempio al momento il Mouse da Gaming Wireless Logitech G G502 X PLUS è disponibile a soli 109 euro con uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è in scadenza!

Mouse da Gaming Wireless Logitech G G502 X PLUS: massima precisione ed affidabilità

Il Mouse da Gaming Wireless Logitech G G502 X PLUS è stato ripensato e riprogettato con le innovazioni della tecnologia da gaming rispetto all’edizione precedente.

È dotato della tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch per una velocità e un’affidabilità eccezionali, nonché un azionamento preciso e una risposta nitida. Inoltre si caratterizza per un’illuminazione a 8 LED personalizzabile e adattabile al gioco con effetti di avvio/spegnimento e ottimizzazione della batteria tramite rilevamento del gioco attivo.

Grazie alla funzionalità LIGHTSPEED wireless, questo mouse sfrutta una connettività di livello professionale, con una risposta più veloce del 68 percento rispetto alla generazione precedente e una migliore affidabilità. In più, il sensore per Gaming HERO 25K è estremamente preciso fino al sub-micron per un alto livello di precisione con zero smoothing, filtraggio e accelerazione e per prestazioni elevate su computer.

Il dispositivo è dotato di un pulsante DPI Shift reversibile e rimovibile per una personalizzazione ottimale in base alla tua presa e alle tue preferenze. Inoltre, con la rotella di scorrimento a doppia modalità ridisegnata, puoi passare dal rapido scorrimento libero alla precisa modalità riga per riga e inclinare a sinistra e a destra per due controlli personalizzabili extra.

Oggi il Mouse da Gaming Wireless Logitech G G502 X PLUS è disponibile a soli 109 euro con uno sconto dell’8%. Non aspettare oltre, la promozione è in scadenza!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.