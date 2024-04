Mouse da Gaming Logitech: oggi è tuo ad un PREZZO RIDICOLO

Continua la Gaming Week su Amazon con sconti eccezionali per gli appassionati di videogiochi! Oggi il Mouse da Gaming Logitech G203 LIGHTSYNC è disponibile a soli 27 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Mouse da Gaming Logitech G203 LIGHTSYNC: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Mouse da Gaming Logitech G203 LIGHTSYNC è un vero e proprio gioiellino per chi è appassionato di videogiochi.

È dotato di un sensore da 8.000 DPI che risponde con precisione a tutti i movimenti: personalizza le impostazioni in base alla sensibilità che desideri con il software per gaming logitech g hub e scegli fra 5 livelli DPI passando facilmente dall’uno all’altro.

Inoltre puoi godere di colori vivi e brillanti grazie al nostro sistema LIGHTSYNC RGB, che offre effetti personalizzabili su più di 16 milioni di colori. Basta installare il software logitech g hub per scegliere tra i colori e le animazioni preimpostati o creare i tuoi.

L’intuitivo layout a 6 pulsanti e la classica forma da gaming definiscono un design confortevole, collaudato nel tempo e amato dai giocatori. In più ciascun pulsante può essere personalizzato con il software adibito per semplificare le operazioni.

Dal punto di vista tecnico i pulsanti primari sono meccanici e presentano tensionamento con resistenti molle in metallo per garantire affidabilità, prestazioni e maneggevolezza ottime. Tra l’altro, anche il peso è ridotissimo e la forma ergonomica per adattarsi a qualsiasi tipologia di mano.

