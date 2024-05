Mouse Logitech G502X, cablato, da gaming e con un prezzo spettacolare: MENO 42 PER CENTO!

G G502 X è uno dei mouse più famosi Logitech, capace di unire ergonomia estrema, prestazioni elevate e funzioni avanzate. Un mouse cablato di fascia alta, il prezzo di listino lo certifica, e che non ha nulla in meno rispetto a mouse wireless più costosi e blasonati. Il vero Pro saprà apprezzare le solide prestazioni di questo dispositivo, che oggi possiamo farlo nostro ad un prezzo davvero conveniente: MENO 42%, il prezzo pieno è un ricordo lontano, da 95 euro ora possiamo pagare Logitech G G502 X 45 euro! Occasione unica per portarci a casa un mouse spettacolare a tutto tondo!

Preciso e affidabile

Logitech G G502 X ha linee estremamente ergonomiche, si adatta naturalmente alla mano destra, non affatica la mano anche dopo tante ore di gioco. La sua forma sagomata sostiene bene il palmo e cosa per nulla banale, i pulsanti laterali si raggiungono con tanta facilità senza fare scomode contorsioni con le dita.

Il punto di forza di Logitech G G502 X è il sensore ottico HERO 25K di ultima generazione, capace di un tracciamento ultra-preciso e fluido anche a DPI elevatissimi, fino a 25.600 DPI. Moba o FPS, questo mouse vi darà un vero vantaggio competitivo, una vera arma in più!

Non solo il sensore ottico è di grande qualità: gli switch nuovi di zecca con tecnologia ottica-meccanica ibrida offrono livelli superiori di velocità e affidabilità e garantiscono l’attuazione ultraprecisa tipica del sistema meccanico. La rotella centrale è più leggera scorre liberamente o a scatti precisi se si sceglie questa modalità.

Undici pulsanti programmabili, tramite il software Logitech G HUB, permettono di creare macro e assegnare scorciatoie in game. La personalizzazione è un altro punto di forza di Logitech G G502 X.

