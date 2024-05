Mouse Logitech G Lightspeed G305 a 30€ IN MENO: approfitta del 36% di sconto

Vuoi vivere un’esperienza di gioco senza limiti? Allora non lasciarti sfuggire l’offerta bomba su Amazon per il mouse gaming wireless Logitech G G305 Lightspeed, disponibile a soli 47,82€ con uno sconto incredibile del 36%!

Mouse Logitech G Lightspeed G305, dettagli tecnici

Il Logitech G G305 Lightspeed è un mouse gaming di alta qualità che ti permetterà di dominare in ogni partita. Dotato del sensore ottico HERO 12K, questo mouse ti offre una precisione estrema con una risoluzione fino a 12.000 DPI. La tecnologia wireless Lightspeed garantisce una connessione affidabile e stabile, senza latenza o interferenze.

Grazie al design leggero e ai 6 pulsanti programmabili, potrai giocare per ore in totale comfort e personalizzare il mouse secondo le tue esigenze.

Ecco le principali specifiche tecniche del Logitech G G305 Lightspeed:

Sensore HERO 12K DPI 100-12.000 Tecnologia wireless Lightspeed Pulsanti 6 programmabili Batteria 250 ore (con una singola pila AA) Memoria integrata Sì, per salvare le impostazioni Compatibilità PC/Laptop con USB

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.