Mouse Logitech: lo SCONTO di oggi è veramente FOLLE

Un mouse di qualità e wireless può esserti di grande aiuto quando si tratta di lavorare tante ore al computer, e a quale migliore marchio affidarsi se non a Logitech? Oggi su Amazon è disponibile il Mouse Logitech MX Anywhere in sconto del 33% ancora per poche ore, con il prezzo finale che si attesta sui 69,99€. Approfittane subito e non lasciarti sfuggire questa offerta!

Mouse Logitech MX in sconto: oggi lo puoi acquistare spendendo meno

Questo prodotto deve il suo nome al fatto che hai la possibilità di lavorare praticamente su ogni superficie, compreso il vetro. È dotato di un sensore DPI 8K che ti permette di sfruttare le superfici con dei piccolissimi movimenti. Inoltre, i click del mouse saranno estremamente silenziosi, così da garantirti una concentrazione senza eguali. Il suo scorrimento, con MagSpeed, è di 1000 linee al secondo, con la rotella di scorrimento ancora più veloce e soprattutto più precisa.

Il mouse può connettersi fino a 3 dispositivi in contemporanea con il Bluetooth su Windows, macOS, Chrome OS e Linux. La sua progettazione è avvenuta per Intel Evo, la quale riesce a offrire una fantastica connessione Bluetooth senza servirsi di alcun dongle, fili e altri tipi di fastidi vari. Potrai quindi finalmente migliorare il tuo flusso di lavoro, potendoti focalizzare su più dispositivi, impostando la velocità di tracciamento, personalizzando i pulsanti e tanto altro.

La durata della batteria sarà lunghissima, arrivando fino a 70 giorni con una ricarica completa e fino a 3 ore con una ricarica di un minuto. La suddetta avverrà con il cavo USB in dotazione. Acquista subito questo fantastico prodotto di Logitech: ancora per poche ore lo trovi in sconto del 33%, col prezzo finale fissato a 69,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.