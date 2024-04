Mouse Logitech: OFFERTA a tempo da SFRUTTARE subito

I mouse non sono tutti uguali, lo sapevi? Ci sono mouse ultra precisi che ti aiutano ad aumentare la produttività, grazie alla precisione nello scorrimento e all’ergonomia, dimenticandoci quasi di averlo tra le mani. Uno di questi è il Mouse Logitech MX Anywhere in sconto oggi su Amazon: con un’ottima offerta a tempo da sfruttare il prima possibile, avrai la possibilità di sfruttare uno sconto del 5%, col prezzo finale d’acquisto fissato sui 53,19€.

Mouse Logitech MX Anywhere 3: oggi lo sconto è ottimo, sfruttalo subito

Questo prodotto dispone di scorrimento elettromagnetico Magspeed, il quale riuscirà a scorrere fino a 1.000 righe al secondo e si fermerà su ogni pixel, in modo rapido, preciso e silenzioso. Il comfort è una delle qualità principali di questo splendido mouse, col design ergonomico con profilo ribassato che accoglierà la tua mano e le impugnature laterali in silicone morbido che ti faranno veramente dimenticare di averlo tra le mani. In più, grazie al sensore da 4.000 DPI, potrai utilizzare il mouse anche su superfici ostiche come il vetro, lavorando in maniera sempre efficiente ovunque tu sia.

Con una ricarica rapida completa USB-C lo potrai utilizzare fino a 70 giorni consecutivi; con un solo minuto di ricarica, puoi utilizzarlo fino a 3 ore consecutive. Utilizza la tecnologia Bluetooth wireless o il ricevitore USB Unifying per connettere fino a 3 dispositivi contemporaneamente, passando con un solo tocco da PC a laptop o iPad. Potrai customizzare i pulsanti, programmandoli in base all’app da lavoro che stai utilizzando (Adobe Photoshop, Final Cut Pro, Office ecc.).

Acquista subito il mouse ergonomico di Logitech, lo trovi in sconto del 14% per ancora poche ore, col prezzo finale fissato sui 53,19€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.