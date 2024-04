Mouse Logitech: PREZZI PAZZI grazie alle OFFERTE di oggi

Un mouse di qualità può essere un vero “game changer” sia per la tua produttività sia per le tue sessioni di gaming. Acquista subito uno di questi mouse di Logitech in sconto ancora per pochissime ore: i prezzi disponibili sono davvero favolosi.

Mouse Logitech: oggi li puoi acquistare con ottimi sconti

Logitech G G203: il design è destato per delle lunghe sessioni di gaming, con 6 pulsanti e la forma che ne definiscono un design confortevole. Il sensore da 8.000 DPI risponde e tutti i movimenti e hai 5 livelli diversi per definire la sensibilità. Col LIGHTSYNC RGB puoi apprezzare fino a 16,8 milioni di colori differenti. Acquistalo subito : il design è destato per delle lunghe sessioni di gaming, con 6 pulsanti e la forma che ne definiscono un design confortevole. Il sensore da 8.000 DPI risponde e tutti i movimenti e hai 5 livelli diversi per definire la sensibilità. Col LIGHTSYNC RGB puoi apprezzare fino a 16,8 milioni di colori differenti. Acquistalo subito col 42% di sconto a soli 23,59€

Logitech M705: la batteria dura fino a 3 anni consecutivi grazie al risparmio energetico integrato. È ultra confortevole e la curvatura farà sì che la tua mano ci si adatti all’istante. Lo scorrimento ultra veloce ti permette di scorrere in maniera rapidissima dei lunghissimi documenti, con la produttività che migliora grazie ai 5 tasti personalizzabili. Compralo subito : la batteria dura fino a 3 anni consecutivi grazie al risparmio energetico integrato. È ultra confortevole e la curvatura farà sì che la tua mano ci si adatti all’istante. Lo scorrimento ultra veloce ti permette di scorrere in maniera rapidissima dei lunghissimi documenti, con la produttività che migliora grazie ai 5 tasti personalizzabili. Compralo subito con lo sconto del 53% a soli 27,74€

Logitech G G502 con filo: sensore da 25.600 DPI, pesi regolabili e 11 pulsanti per personalizzare l’esperienza. Differisce da quello successivo solamente per la presenza del filo. Disponibile col 39% di sconto a 56,99€.

Logitech G G502: offerta a tempo disponibile solo per poche ore su Amazon. Dispone di sensore HERO 25K per delle prestazioni da gamer professionista, con un tracciamento fino a 25.600 DPI e prestazioni senza smoothig o lag. Il bilanciamento del colori e perfetto e la libertà di movimento sarà totale senza alcun compromesso in termini di peso o latenza. Acquistalo subito e approfitta dello sconto del 5%, : offerta a tempo disponibile solo per poche ore su Amazon. Dispone di sensore HERO 25K per delle prestazioni da gamer professionista, con un tracciamento fino a 25.600 DPI e prestazioni senza smoothig o lag. Il bilanciamento del colori e perfetto e la libertà di movimento sarà totale senza alcun compromesso in termini di peso o latenza. Acquistalo subito e approfitta dello sconto del 5%, al prezzo finale di 79,79€

Logitech MX Master 3S: super mouse ergonomico, con sensori da 8.000 DPI e sensibilità personalizzabile. Click silenziosissimi col 90% di rumore in meno, combinati con velocità e precisione davvero incredibile. Riuscirai anche a controllare più desktop messi insieme. Acquistalo oggi con lo : super mouse ergonomico, con sensori da 8.000 DPI e sensibilità personalizzabile. Click silenziosissimi col 90% di rumore in meno, combinati con velocità e precisione davvero incredibile. Riuscirai anche a controllare più desktop messi insieme. Acquistalo oggi con lo sconto del 34% e spendi 89,60€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.