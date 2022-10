Mouse Razer Viper Ultimate Wireless con base di ricarica: sconto FOLLE del 41% su Amazon

Razer ha migliorato il mouse Viper Ultimate implementando una nuova tecnologia wireless e un sensore ottico migliorato. Il risultato, è il miglior mouse da gioco wireless che puoi acquistare in questo momento. Acquistalo ora su Amazon a soli 100,55€ invece di 169,99€.

Grazie al sensore ottico Razer Focus+, un nuovo kit che Razer ha inserito sia in questo mouse che nel Basilisk Ultimate, potrai arrivare fino a 20.000 DPI/CPI, un valore superiore a quello che troverai in commercio in generale.

Vanta anche una velocità di tracciamento fino a 650 IPS (pollici al secondo). Per fare un confronto, il Logitech G502 Lightspeed, ha una valutazione fino a 400 IPS, il che significa che il Viper Ultimate riesce a tracciare i movimenti in maniera più veloce. Ha inoltre una precisione di risoluzione del 99,6%: è superiore al Razer Deathadder Elite, probabilmente il miglior mouse cablato sul mercato, che si attesta al 99,4%.

La batteria a lunga durata significa che puoi continuare a giocare per giorni senza preoccuparti della ricarica. Razer afferma che durerà 70 ore tra una ricarica e l’altra. Può essere usato come mouse principale per un’intera settimana senza che la batteria si esaurisca.

In breve, la durata della batteria è impressionante. Usarlo per giorni e giorni senza doversi preoccupare della batteria è utile e passerà dallo 0 al 100% in circa due ore quando lo carichi. La luce nella base di ricarica cambia colore a seconda di quanto è carico il mouse: un modo semplice per vedere quanta autonomia ti rimane senza dover aprire Razer Synapse per controllare. Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

