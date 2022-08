Mouse ricaricabile Spectre 700 con tecnologia Easy-Switch: sconto del 47% su Amazon

Questo mouse wireless di HP ricaricabile ti aiuta a essere più produttivo. Inoltre, il suo design lo rende la perfetto per gli utenti che desiderano un prodotto premium che abbia una qualità costruttiva elevata. Lo puoi trovare su Amazon a soli 47,80€ invece di 89,99€.

Secondo la società, la batteria dura fino a 11 settimane con una singola carica, ma la durata effettiva della batteria varierà con l’uso e le condizioni ambientali e diminuirà naturalmente con il tempo e l’uso.

Per quanto versatile sia comodo, questo mouse ti consente di regolare la velocità dei DPI tra 800, 1.200 e 1.600. Inoltre è presente un indicatore che indicherà qunado la batteria sarà scarica. Inoltre, grazie ad un’innovativa funzione chiamata “Easy Switch” potrai scorrere da un lato all’altro di una pagina web e fare clic su un pulsante sul mouse per tornare alla schermata precedente. Una funzione molto utile per gli utenti che necessitano di un dispositivo che aumenti la produttività.

Questo mouse può essere abbinato a un massimo di 4 dispositivi compatibili. Approfitta ora dello sconto del 47% e acquistalo su Amazon, inoltre se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

