Mouse wireless HP, sia Bluetooth che 2.4Ghz con 4000DPI

Se da svariato tempo stavi pensando di eliminare tutti i capi dalla tua scrivania e regalarci un’esperienza senza fili Allora ho trovato il mouse wireless perfetto per te. Firmato HP questo gioiellino è in grande sconto su Amazon e non te lo puoi proprio perdere.

Con un ribasso del 15%, infatti, spendi il minimo indispensabile perché lo porti a casa con soldi €19,59 e non te ne penti né ora né mai. Sei ancora aspettando? Completa l’acquisto ora.

Della spedizione non ti preoccupare visto e considerato che con l’abbonamento Prime sono sia gratuite che veloci su tutto il territorio italiano.

Mouse wireless HP, un gioiellino sotto tutti i punti di vista

questo mouse wireless potrebbe sembrarci uno come tanti, ma in realtà al suo interno ha delle caratteristiche veramente eccezionali. Per non tenerti sulle spine ti dico già da ora che puoi connettere lo hai più dispositivi ascoltando due tipologie di connessione differenti. Hai a portata di mano sia La connettività Bluetooth che quella mediante micro ricevitore USB, il quale è inserita all’interno della confezione per non dover effettuare doppio acquisti.

Con 4 pulsanti totalmente programmabili è un puntatore con DPI fino a 4000, sai per certo che la tua esperienza davanti al display non potrà che essere delle migliori. Se poi, ad esempio, ti capita spesso di dover scorrere diverse pagine web o documenti la rotellina con movimento Fast scrolling diventerà la tua alleata numero uno.

Ancora dubbi sul tuo conto? E’ multi dispositivo, è compatibile con tutti i sistemi in circolazione e con una semplice batteria ti regalo una efficienza straordinaria dal momento che l’autonomia è attestata a 24 mesi grazie al sistema di gestione dell’energia intelligente.

Non aspettare neanche un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo magnifico mouse wireless HP soli €19,59. Spedizioni sono completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano con i servizi prime attivi sul tuo account.

