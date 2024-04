MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2, mouse da gaming super Pro a OLTRE META' PREZZO!

MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 è un mouse da gaming cablato pensato per i videogiocatori più esigenti, per tutti coloro che non vogliono nemmeno vedere, ne tantomeno toccare i mouse da cestone a pochi euro. Tante e tali sono le caratteristiche avanzate di questo mouse che nelle mani, anzi nel palmo di mano di un giocatore esperto, un vero Pro, diventa una vera e propria macchina da guerra, capace, quasi, di vincere le partite da solo! Chi invece è alle prime armi, si accorgerà da subito della bontà di questo mouse! L’offerta Amazon è quindi eccezionale: MENO 54%, prezzo di listino più che dimezzato, che passa da 54,90 euro a 25 euro! Davvero niente male, una piccola spesa per una differenza abissale rispetto ad un normale mouse! Una volta provato non potrete utilizzare altro!

Leggero e precisissimo

Il primo punto forte di MSI Clutch GM41 Lightweight V2 è il peso contenuto, proprio come recita il suo nome. Con un peso di soli 65 grammi è estremamente veloce e reattivo, e ovviamente, grazie anche ad una forma ergonomica funzionale, non affatica durante lunghe sessioni di gioco polso e mano. Inoltre le superfici laterali del mouse sono dotate di una superfice antiscivolo per un miglior grip e i due clic principali sono decisamente lunghi, accomodano bene ogni tipologia di mano.

Inoltre, MSI Clutch GM41 Lightweight V2 è dotato di sei pulsanti programmabili che consentono per personalizzare le funzioni a loro piacimento tramite il software dedicato di MSI.

Sotto la scocca troviamo un sensore ottico PixArt PMW-3389 con 400 IPS ad alte prestazioni con una risoluzione massima di 16000 DPI, che garantisce una precisione e una reattività senza precedenti. La frequenza di polling di 1000 Hz assicura una comunicazione veloce e affidabile tra il mouse e il computer, riducendo al minimo il ritardo e migliorando la precisione del puntamento.

MSI Clutch GM41 Lightweight V2 è un mouse cablato spiccatamente pensato per il gaming che in un prezzo decisamente accessibile unisce peso contenuto, ergomomia e prestazioni di alta qualità. Il tutto con un maxo sconto MENO 54%!, col prezzo di listino più che dimezzato, che passa da 54,90 euro a 25 euro!

