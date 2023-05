MSI GEFORCE RTX 4070 tanta forza bruta ma prezzo gentile!

MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X OC scontata di quasi 400 euro è l'offerta che stavamo finalmente aspettando per portarci a casa quello che per molti è stato un sogno irrealizzabile! Prestazioni top per spingere al massimo la grafica dei vostri giochi preferiti!

MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X OC scontata di quasi 400 euro è l'offerta che stavamo finalmente aspettando per portarci a casa quello che per molti è stato un sogno irrealizzabile! Prestazioni top per spingere al massimo la grafica dei vostri giochi preferiti!