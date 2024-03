MSI MEG 342C QD-OLED 34“: non c'è nulla di meglio, a parte lo sconto di 500 euro!

MSI MEG 342C QD-OLED 34 pollici, non è un monitor normale da gaming. E’ l’equivalente di una dream car, quelle vetture da sogno che vanno oltre le “semplici” Porsche o Ferrari. MSI MEG 342C QD-OLED è un display da gaming estremo, particolare in tutto. Basta partire dai pollici, ben 34 e dal fatto che è curvo! E poi? Un concentrato di tecnologia esagerato, che garantisce prestazioni fatte apposta per i giocatori Pro più esigenti! E il prezzo? Esagerato, da vera fuoriserie! Per fortuna però c’è una incredibile offerta Amazon che riesce a rendere la prospettiva di acquisto decisamente più tollerabile! Un ricco MENO 28% che taglia il prezzo di ben 500 euro rispetto al prezzo consigliato, ovvero 999 euro invece di 1499 euro! Facile capire come MSI MEG 342C QD-OLED sia un display senza rivali!

Bello e possibile!

MSI MEG 342C QD-OLED è un display curvo offre una risoluzione ultra-wide Quad HD 3440 x 1440: la tecnologia QD-OLED utilizzata in questo monitor garantisce una gamma di colori più ampia e una maggiore precisione cromatica rispetto ai tradizionali display LCD, restituendo un’esperienza visiva sorprendente con colori incredibilmente brillanti e vividi. Il pannello VESA DisplayHDR True Black 400 offre un incredibile contrasto nativo.

E come sen bastasse la tecnologia HDR migliora ulteriormente la qualità delle immagini, offrendo livelli superiori di luminosità, contrasto e dettaglio per un’esperienza visiva superiore. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 175Hz e al tempo di risposta di 0,3 ms, MSI MEG 342C QD-OLED assicura un’esperienza di gioco fluida e reattiva, con immagini nitide anche durante le scene più intense e ad alta velocità.

La tecnologia AMD FreeSync Premium Pro integrata sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica per eliminare artefatti visivi come frame tearing e stuttering, assicurando un gameplay fluido e senza interruzioni.

Oltre alle prestazioni visive eccezionali, MSI MEG 342C QD-OLED offre anche una serie di funzionalità progettate per migliorare quella che gli americani chiamano user experience. Il design ergonomico consente di regolare l’inclinazione, l’altezza e la rotazione dello schermo per una posizione di visualizzazione personalizzata e confortevole. Inoltre, la tecnologia Less Blue Light riduce l’affaticamento visivo proteggendo gli occhi dagli effetti dannosi della luce blu emessa dallo schermo.

MSI MEG 342C QD-OLED è un monitor con un piede nel futuro che combina prestazioni eccezionali con una qualità visiva senza compromessi per offrire un’esperienza di gioco come nessun altro display. Il prezzo non è popolare, ma c’è il maxi sconto Amazon che ci fa risparmiare 500 euro!

