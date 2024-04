MSI Optix MAG342CQR, 34 pollici di monitor curvo TOP con un prezzo mai così basso!

MSI Optix MAG342CQR è un monitor Premium pensato esclusivamente per il gaming, date le sue caratteristiche peculiari e con una dotazione tecnologica che lo pone al vertice della categoria. Con un pannello curvo da ben 34 pollici e una risoluzionedi 3440×1440 pixel UWQHD, MSI Optix MAG342CQR è fatto apposta per immergervi completamente nella grafica dei vostri videogiochi preferiti. Lo sconto Amazon in tal senso è davvero eccezionale: si tratta di un ottimo MENO 11% rispetto al prezzo più basso recente (432,61 euro), e di un clamoroso MENO 30% sul prezzo di vendita consigliato 549,90 euro visibile tutt’ora in numerosi store. Oggi quindi lo possiamo pagare 385,94 euro!

Super offerta per un monitor davvero unico e peculiare!

Curvo è bello

MSI Optix MAG342CQR si presenta visivamente bene, non solo per la scenografica ed efficace curvatura e le cornici sottili. Grazie ad un supporto regolabile che consente di inclinare, ruotare e regolare l’altezza dello schermo possiamo davvero utilizzare il monitor nel modo che preferiamo.

Dotazione tecnologica fuori scala per MSI Optix MAG342CQR: la tecnologia VA del pannello (con raggio di curvatura 1500) restituisce un rapporto di contrasto molto elevato, rendendo i neri più profondi e intensi rispetto ai monitor IPS tradizionali. Inoltre, la copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3 garantisce una gamma di colori vivaci e saturi, rendendo le scene di gioco più vive e vibranti.

Una delle caratteristiche più importanti di MSI Optix MAG342CQR è la sua frequenza di aggiornamento di 144Hz, a tutto vantaggio della fluidità delle immagini. Se a questo aggiungiamo la tecnologia Adaptive Sync che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con la GPU è facile capire come ci troviamo davanti ad una vera scheggia di monitor. Con tanto di tempo di risposta di 1 ms!

E visto che il monitor ha caratteristiche peculiari del tutto uniche troviamo anche la tecnologia MSI Night Vision, un smart black tuner che fa risaltare i dettagli più minuti nelle zone meno illuminate.

