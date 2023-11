Il Notebook MOSTRUOSO con il BLACK FRIDAY lo paghi di meno: 16 GB RAM, 1 TB memoria, Intel ii7!

MSI Pulse 17 B13VFK-034IT è un Notebook incredibile pensato sia per i gamer sia per chi svolge lavori che mettono a dura prova le caratteristiche di un Pc (come trader, grafici, ecc.). Parliamo infatti di un portatile con uno schermo da 17.3″ FHD 144Hz, processore Intel i7-13700H, scheda grafica Nvidia RTX 4060, 8GB GDDR6, RAM 16GB DDR5 5200MHz, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6, sistema operativo Windows 11 Home. Garanzia italiana. Bene, grazie al Black Friday potrai risparmiare un bel po’ sul suo già sbalorditivo prezzo! Infatti lo pagherai 1.499 euro grazie allo sconto del 6%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

MSI Pulse 17 B13VFK-034IT: le caratteristiche

MSI Pulse 17 B13VFK-034IT monta il performante processore Intel Core i7 di 13a. Con architettura core ibrida migliorata, fino a 6 core Performance e 8 core Efficient, per lavori multitasking ed esecuzione di giochi impegnativi. Soluzioni termiche dedicate per CPU e GPU con un massimo di 5 heatpipe, il diametro interno maggiorato e l’esclusiva pasta termica MSI per garantire le massime prestazioni in condizioni di gioco estreme. NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU è estremamente veloce e adatta sia ai giocatori che ai creatori grazie all’ architettura Ada Lovelace che offre un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica basata sull’intelligenza artificiale.

Non perdere mai uno scatto con le straordinarie immagini e la fluida frequenza di aggiornamento del display di livello IPS a 144 Hz. La serie Pulse supporta sia SSD PCIe Gen 4 che memoria DDR5. Con Game Pass giochi a centinaia di titoli di grande qualità. Otterrai una garanzia di 2 anni, oltre all’assistenza straordinaria di Amazon.

