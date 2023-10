MSI Stealth 15: il potentissimo Notebook gaming è finalmente sceso di prezzo!

No, non chiamatelo solo Notebook gaming! MSI Stealth 15 è molto di più: una combinazione di design e prestazioni eccellenti, ideale anche per chi lavora o vuole guardare ovunque vada i propri film e serie tv preferiti! MSI Stealth 15 A13VF-051IT ha infatti uno schermo da 15.6″ OLED QHD, 240Hz, il potente processore Intel i7-13620H, scheda grafica Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, 16GB RAM, DDR5 5200MHz, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6, sistema operativo Windows 11 Home e garanzia italiana. Ora lo paghi 1.699 euro grazie allo sconto del 15%!

Notebook MSI Stealth 15 A13VF-051IT: caratteristiche tecniche

Tra le caratteristiche principali di questo notebook troviamo il nuovo design Shared-Pipe con heatpipe collegati sia alla CPU che alla GPU che migliora la capacità termica sotto carichi estremi. In combinazione con MSI Cooler Boost Trinity+ puoi goderti qualsiasi tipo di gioco. Il processore Intel Core di 13a generazione vanta una architettura core ibrida migliorata, fino a 6 core Performance e 8 core Efficient, per migliori lavori multitasking ed esecuzione di giochi impegnativi. Di ultima generazione anche la scheda grafica firmata NVIDIA Studio con GPU RTX all’avanguardia che alimentano le migliori app creative.

Lo Stealth 15 Studio A13VF è stato progettato pensando a una versatilità infinita, ti consente di rimanere produttivo ovunque tu vada. Il Notebook MSI Stealth 15 A13VF-051IT viene fornito con la combinazione definitiva di interfaccia di trasferimento dati e la larghezza di banda più ampia per un’esperienza senza rivali. Noterai subito la differenza con gli altri portatili e i tuoi giochi preferiti ti appariranno sotto una nuova luce. Ideale anche per chi svolge lavori di grafica e ha bisogno di un’alta risoluzione dello schermo.

