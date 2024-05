MUSICA a TUTTO VOLUME con lo speaker Bluetooth JBL Clip 4 (-23%)

Lo speaker Bluetooth compatto e portatile per eccellenza, JBL Clip 4, è il protagonista assoluto di una offerta Amazon che ha dell’inverosimile. Parecchio economico e a buon mercato anche quando proposto a prezzo pieno, in queste ore lo puoi acquistare su Amazon al prezzo ridicolo di appena 49€ grazie allo sconto immediato del 23%.

JBL Clip 4 è lo speaker Bluetooth pensato per soddisfare le tue esigenze personali in ogni momento della giornata: è rivestito con tessuto industriale resistente alle cadute, agli urti e ai graffi, oltre ad essere impermeabile agli schizzi d’acqua e alla polvere (certificazione IPX67).

Lo speaker Bluetooth JBL Clip 4 è in vendita su Amazon a pochissimo

Come se non bastasse, è presente anche un pratico moschettone che puoi agganciare rapidamente (e saldamente) a una fibbia e non solo. La batteria integrata ti accompagna per circa 10 ore a fronte di una singola carica, mentre i comandi rapidi frontale ti permettono di gestire rapidamente il volume e anche il playback audio.

Inutile girarci intorno: se vuoi ascoltare la musica in ogni momento della giornata, soprattutto in compagnia e quando sei fuori casa, lo speaker Bluetooth a marchio JBL è la migliore scelta da fare. Mettilo subito nel carrello di Amazon e sfrutta i servizi Prime per riceverlo a casa già nella giornata di domani, ovviamente senza costi di spedizione aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.