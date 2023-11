Musica ovunque con AIRPODS PRO in offerta su Amazon

Spesso e volentieri quando ci troviamo fuori casa sentiamo la necessità di ascoltare musica, magari isolandoci il più possibile dall’ambiente circostante, che può risultare parecchio rumoroso e fastidioso. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti le cuffie AirPods Pro (2° generazione) in offerta all’incredibile prezzo di soli 249 euro, con un ottimo 11% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia di Cupertino.

AirPods Pro: il miglior suono di sempre

Tra le caratteristiche senz’altro più interessanti e innovative alla base di queste cuffie Bluetooth troviamo la tecnologia di cancellazione del rumore, che è tralaltro due volte più efficace del modello precedentemente uscito. Grazie a questa nuova tecnologia potrai isolarti completamente da tutto ciò che hai attorno, riuscendo così a goderti al meglio la tua musica in streaming (su Spotify o Apple Music) o le tue serie TV o film sulle principali piattaforme di streaming come Netflix o Disney Plus, magari quando sei in viaggio in treno o in aereo. Nel caso in cui tu voglia invece ascoltare i suoni del mondo esterno è presente la modalità Trasparenza, che ti permetterà per esempio di conversare senza problemi con chi hai vicino in quel momento.

Grazie al potentissimo chip Apple H2, poi, le prestazioni audio di queste AirPods Pro sono davvero sbalorditive, riuscendo a garantirti un suono davvero coinvolgente e profondo, che non ha nulla da invidiare alle cuffie over-ear.

Eccezionale poi l’autonomia, dal momento che con appena un singolo ciclo di ricarica hai fino a 7 ore di riproduzione musicale continua, riuscendo così ad arrivare senza problemi alla fine della giornata, senza doverla necessariamente ricaricare. Grazie poi alla custodia inclusa all’interno della confezione, queste cuffie sono perennemente in ricarica quando non le utilizzi, e questo può risultare davvero un grande vantaggio.

Per non parlare poi della modalità “Rilevamento conversazione“, grazie al quale riescono a individuare selettivamente la tua voce, in modo da renderla più chiara e nitida nel corso delle tue chiamate.

In definitiva, a nemmeno 250 euro hai la possibilità di portarti a casa un paio di cuffie dal suono sbalorditivo, che potrai utilizzare davvero ovunque per ogni circostanza, sia per uso lavorativo che per puro piacere personale quando sei all’aperto: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare queste cuffie AirPods Pro (2° generazione) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.