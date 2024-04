Musica ovunque con cuffie Edifier a soli 18 EURO su Amazon

Se sei alla ricerca di un buon paio di cuffie Bluetooth per i tuoi allenamenti fuori casa e possibilmente non costose, l’ultima offerta lanciata da Amazon fa proprio al caso tuo: parliamo infatti delle cuffie Edifier X2s in offerta al sensazionale prezzo di soli 18 euro, con un buon 5% di sconto ulteriore rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Cuffie Edifier: il meglio per le tue orecchie

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo del modello con colorazioni Bianco, Nero o Avorio, in base ai tuoi gusti e preferenze personali. La caratteristica fondamentale alla base di queste cuffie Bluetooth è sicuramente l’eccellente qualità del suono, garantito nello specifico dai driver dinamici da ben 13 millimetri, che permettono di esaltare anche il più piccolo dettaglio sonoro: potrai goderti la tua musica preferita nel bel mezzo dei tuoi allenamenti settimanali, o film e serie TV in streaming mentre ti trovi in viaggio. A questo si aggiunge poi una latenza bassissima, pari ad appena 60 millisecondi, in modo tale da ridurre al minimo il ritardo audio.

Un’altra funzionalità molto interessante di queste cuffie Edifier è la cancellazione attiva del rumore, che ti consente di eliminare selettivamente tutti i fastidiosi rumori ambientali, concentrandoti così sul contenuto multimediale trasmesso in quel preciso momento.

Molto apprezzata la resistenza all’acqua IPX5, che consente di portarle al mare o in piscina senza la paura che possa cadere qualche goccia sulla loro superficie. La connettività è senz’altro la parola chiave alla base di queste cuffie, grazie al modulo 5.3 che permette di collegare qualsiasi dispositivo smart, dal tuo telefono al tablet, fino ad arrivare al notebook portatile.

Grazie al peso di soli 3.6 grammi e al design confortevole potrai indossarle per ore e ore, senza appesantire minimamente le tue orecchie.

Con appena 18 euro ti porti a casa delle cuffie Bluetooth davvero eccellenti, per la tua musica o i film in streaming mentre sei in viaggio: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare queste cuffie Edifier X2s in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

