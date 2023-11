Musica ovunque con CUFFIE SONY in offerta su Amazon

Spesso e volentieri, soprattutto quando ci ritroviamo in mobilità fuori casa, sentiamo la necessità di avere a nostra disposizione un ottimo paio di cuffie che ci consentano da un lato di ascoltare la nostra musica preferita, e dall’altro eventualmente vedere film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming, magari quando siamo sul treno o a bordo di un aereo. Ecco dunque che a tal proposito Amazon, in occasione del Black Friday, ha pensato di proporti le cuffie Sony (modello WH-1000XM4) in offerta al sensazionale prezzo di soli 199 euro, con un ottimo sconto del 9% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso Sony.

Cuffie Sony: goditi la musica come non mai

Tra le principali caratteristiche alla base di queste cuffie troviamo sicuramente la cancellazione del rumore, che nel caso di Sony rappresenta un vero e proprio leader, grazie alla tecnologia HD QN1 che permette di rimuovere qualsiasi rumore fastidioso dell’ambiente circostante.

Per non parlare dell’altissima qualità audio, garantita dai due driver, che garantiscono la miglior fedeltà sonora possibile, riuscendo tra le altre cose ad ottimizzare anche i file musicali compressi: tutto questo avviene grazie alla tecnologia DSEE Extreme, che permette di restituire una nuova vita a file di questo tipo.

Con queste cuffie puoi perfino chiamare comodamente senza stare a scomodare il tuo smartphone, grazie alla funzione speak-to-chat, che interromperà immediatamente la musica di quel momento per poter conversare con il proprio interlocutore. Oltre a questo troviamo anche la funzione di wearing detection, grazie alla quale le cuffie si spegneranno in maniera completamente automatica quando non verranno indossate, permettendo di risparmiare un bel po’ di energia e (conseguentemente) autonomia.

La connettività poi è senz’altro la parola chiave alla base di queste cuffie: hai infatti la possibilità di collegare qualsiasi dispositivo dotato di connessione Bluetooth in modo semplice e veloce, che sia uno smartphone, un tablet o un notebook portatile.

In definitiva, a nemmeno 200 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori cuffie attualmente presenti sul mercato, con cui potrai goderti dei momenti di relax ed effettuare chiamate con amici e famigliari senza problemi, anche (e soprattutto) quando sei fuori: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti l’acquisto di queste cuffie Sony (modello WH-1000XM4) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta del Black Friday e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.