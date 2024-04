Naruto x Boruto PS4 da prendere AL VOLO: che BOMBETTA di Amazon (-41%)

Se sei un amante dell’anime di Naruto, allora non puoi non metter mano a questo fantastico titolo per PS4. Con Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections avrai modo di vivere il nuovo capitolo della serie leggendaria, capace di vendere oltre 27 milioni di copie in tutto il mondo. E se tieni conto della promo folle lanciata da Amazon, ecco che non puoi non farlo tuo. Solo oggi, lo paghi 35,62 euro sfruttando il 41% di sconto. Con tanto di consegna gratuita e garantita entro le prossime 24 ore. Aggiungilo al carrello e aspetta il corriere, tra poco vivrai un’esperienza che ti lascerà senza parole.

Naruto x Boruto: roster ancora più ampio e una storia esclusiva tutta da vivere

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Collections è il settimo capitolo della fortunata serie di videogiochi basata sull’omonimo anime e sul manga. Sviluppato da CyberConnect2 e pubblicato da Bandai Namco il 17 novembre 2023, può essere tuo già oggi nella sua versione per PS4. Presentato in onore del 20° anniversario dall’esordio dell’anime, ha saputo sin da subito appassionare milioni di persone per via della sua storia esclusiva e di un roster ancora più ampio.

Troverai infatti oltre 130 personaggi tra cui scegliere, che si impegneranno in battaglie senza precedenti a suon di colpi unici ed iconici. Sono infatti stati inclusi i fratelli Ashura e Indra Otsutsuki, Boruto, Kawaki e Jigen. E potrai anche rivivere in gioco alcune scene selezionate dell’infanzia di Naruto, fino alla sua battaglia finale con Sasuke attraverso scene di taglio anime e battaglie in-game. Sfrutta subito la nuova modalità di controllo semplice, che semplifica i controlli ed esegue automaticamente varie azioni. Così da poterti concentrare sulla trama, senza difficoltà a sconfiggere i nemici.

Se sei un vero fan di Naruto, non puoi non comprare subito questo titolo per PS4. Non lo troverai mai più ad un prezzo così conveniente.

