Narwal lancia in Italia i nuovi robot aspirapolvere Freo X Ultra e Freo X Plus

Narwal ha annunciato oggi l’arrivo in Italia dei suoi nuovi robot aspirapolvere di alta fascia: Freo X Ultra e Freo X Plus. I due modelli, presentati durante il CES di Las Vegas, sono ora disponibili sul mercato italiano con una promozione di lancio.

I robot Freo X Ultra e Freo X Plus si distinguono per le loro caratteristiche progettate per offrire un’esperienza di pulizia professionale ed efficiente in ogni angolo della casa. Grazie alla tecnologia DirtSenseTM, che rileva le aree sporche del pavimento durante il lavaggio, questi robot garantiscono una pulizia completa e accurata. Inoltre, la spazzola fluttuante anti-aggrovigliamento, certificata per catturare il 95,6% dei capelli senza aggrovigliarsi, risolve il problema dei capelli incastrati, assicurando una pulizia senza interruzioni.

Freo X Ultra: il top di gamma per una pulizia impeccabile

Il Freo X Ultra, il modello top di gamma della serie, promette prestazioni eccellenti grazie alla sua potenza di aspirazione di 8.200Pa, rendendolo il robot aspirapolvere più potente sul mercato. Dotato di un esclusivo sistema di compattazione della polvere, il Freo X Ultra è in grado di conservare la polvere fino a 7 settimane senza necessità di svuotamenti frequenti, semplificando la manutenzione e riducendo i tempi dedicati alla pulizia.

Inoltre, il Freo X Ultra è il primo robot aspirapolvere a introdurre il controllo touchscreen direttamente sulla stazione di base, offrendo un’esperienza di utilizzo intuitiva e senza complicazioni. La navigazione precisa e l’evitamento degli ostacoli con triplo laser millimetrico, combinati con l’integrazione LiDAR SLAM 4.0, assicurano una copertura completa degli ambienti domestici.

Il Freo X Ultra è disponibile da oggi su Amazon Italia e sul sito ufficiale di Narwal al prezzo di listino di €949, ma in promozione a €799 fino al 31 maggio. I clienti che si registreranno sul sito potranno usufruire di un ulteriore sconto di €180, acquistandolo a soli €769 e ricevendo in omaggio un pacchetto di accessori del valore di €149,99.

Per i nostri lettori, Narwal ha riservato un codice sconto esclusivo. Inserendo il coupon “webnews30” in fase di check-out si ottiene uno sconto ulteriore, che abbassa il prezzo del modello top di gamma.

Freo X Plus: potenza e convenienza in un unico robot

Per coloro che cercano un robot aspirapolvere potente ma più economico, Narwal presenta il Freo X Plus. Questo modello mantiene molte delle caratteristiche avanzate del Freo X Ultra, come la tecnologia DirtSenseTM e la spazzola anti-aggrovigliamento, ma con una potenza di aspirazione di 7.800Pa, comunque ai vertici della categoria.

Il Freo X Plus offre un’ottima soluzione per chi desidera un robot aspirapolvere efficiente senza la funzione di auto-pulizia. Grazie al sistema di compattazione della polvere e alla sua capacità di conservare la polvere per lunghi periodi, il Freo X Plus riduce al minimo la necessità di manutenzione, consentendo agli utenti di godere di pavimenti sempre puliti con il minimo sforzo.

Il Freo X Plus sarà disponibile su Amazon Italia a partire dal 20 aprile al prezzo di listino di €399, in promozione a €349 fino al 31 maggio. Anche in questo caso, i clienti registrati sul sito ufficiale riceveranno uno sconto esclusivo di €70, potendo acquistare il robot a soli €329.

Narwal ha riservato un codice sconto esclusivo anche per questo modello. Per sbloccare lo sconto massimo, è sufficiente inserire il codice “webnews20” in fase di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.