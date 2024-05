Nasce Sky Stream, il TV Box che trasforma qualunque TV in una Sky Glass

Sky Stream è il nuovo dispositivo lanciato da Sky che cambia le carte in gioco, portando l’interfaccia intuitiva di Sky Glass su qualsiasi TV dotata di una porta HDMI. Questo piccolo e maneggevole box è progettato per trasformare ogni televisore in un sistema smart, semplificando l’accesso ai contenuti e migliorando la fruizione televisiva.

Facile da installare e niente parabola

Il software Entertainment OS, sviluppato con la tecnologia all’avanguardia di Comcast, è il cuore di Sky Stream. Già utilizzato nelle TV Sky Glass, questo sistema operativo consente di trovare facilmente serie e film su tutte le piattaforme disponibili. Con Sky Stream, tutti i contenuti Sky, le principali app (tra cui Netflix,Disney+,PrimeVideo,DAZN,RaiPlay, Discovery+, Paramount+, Apple TV+ e Mediaset Infinity) e i canali in chiaro sono accessibili da un’unica interfaccia, controllabile anche con comandi vocali.

Ad esempio, basta pronunciare il nome di un attore per vedere tutti i suoi film e serie disponibili sulle diverse piattaforme. Questo rende superfluo il passaggio da un’app all’altra, centralizzando tutto su un’unica schermata principale. Inoltre, la funzione “Restart” permette di riavviare un programma già iniziato, anche sui canali in chiaro, e la possibilità di creare playlist personalizzate rende l’esperienza televisiva ancora più su misura per ogni membro della famiglia.

Sky Stream supporta lo standard 4K, garantendo una qualità di visione eccellente per eventi live come le trasmissioni sportive su Sky Sport 4K e per i contenuti on demand. Installare Sky Stream è semplice e veloce: si collega alla presa di corrente e alla porta HDMI del televisore, configurandosi alla rete domestica tramite Wi-Fi o cavo Lan. Non è necessaria una parabola né l’intervento di un tecnico. È anche possibile collegare l’antenna terrestre per accedere ai canali del digitale terrestre.

Un’Offerta Completa e Flessibile

Sky Stream è parte di un ecosistema più ampio di soluzioni offerte da Sky. Per chi preferisce un dispositivo all-in-one, c’è Sky Glass, mentre chi cerca flessibilità può optare per NOW, l’app in streaming di Sky. Inoltre, Sky offre anche Sky Q via satellite per chi non dispone di una connessione internet veloce, Sky Wifi, la rete fissa più stabile d’Italia secondo Ookla®, e Sky Mobile, la nuova offerta mobile powered by Fastweb.

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, ha commentato:

“In un mondo in cui le persone hanno sempre più scelta, quasi la metà dei consumatori afferma di avere difficoltà a decidere cosa vedere. Proprio per questo è nato Sky Glass che, con il suo sistema operativo all’avanguardia, permette di risolvere questo problema e risparmiare tempo. Oggi, con Sky Stream, portiamo questa esperienza innovativa su qualsiasi TV, dando a tutti la possibilità di trovare il contenuto giusto tra le varie app, Sky e i principali canali in chiaro in modo semplice e immediato. Scegliere cosa vedere sarà davvero facile per tutti”.

A partire dal 3 giugno, ottenere Sky Stream sarà semplicissimo: basta visitare Sky.it, recarsi nei negozi Sky o chiamare il numero gratuito 141, scegliere i pacchetti desiderati e registrare il metodo di pagamento. Il dispositivo verrà consegnato direttamente a casa in 72 ore. L’installazione richiede solo pochi minuti e Sky Stream è compatibile con qualsiasi operatore internet che fornisca una velocità minima di 10Mbps.