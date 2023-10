NBA 2K24 Black Mamba Edition in SUPER SCONTO su Kinguin

NBA 2K24 Black Mamba Edition è la versione definitiva del simulatore cestistico dedicato al massimo campionato nordamericano di pallacanestro che oggi puoi avere su Kinguin ad un prezzo eccezionale: solo 51,91 euro, praticamente la metà del prezzo originale.

Cosa include NBA 2K24 Black Mamba Edition

Fai un tuffo nel mondo del basket con NBA 2K24, dove puoi mettere insieme la tua squadra e sperimentare l’epica storia di questo sport. Da momenti storici a quelli più recenti, fino ad anticipare il futuro, NBA 2K24 offre un’esperienza autentica e realistica.

La modalità “Il mio GIOCATORE” in “La mia CARRIERA” ti consente di personalizzare il tuo atleta, mentre la vasta selezione di leggende ti permette di creare la squadra dei tuoi sogni in MyTEAM. Se preferisci un ruolo dirigenziale, “La mia NBA” ti dà l’opportunità di gestire e commissionare una squadra. Grazie a una grafica eccezionale, potrai vivere partite emozionanti con le squadre NBA e WNBA che preferisci. Entra in azione ora e sperimenta il fascino del basket come mai prima d’ora.

La Black Mamba Edition include:

Gioco Base

100K CV

15.000 punti La mia SQUADRA

Pacchetto opzioni 2K24 La mia SQUADRA da 5 giocatori

10 pacchi promozionali La mia SQUADRA

Carta Zaffiro Kobe Bryant

1 scarpa diamantata

1 Allenatore Rubino

Moneta doppia XP da 2 ore per La mia CARRIERA

Moneta PE doppia da 2 ore per La mia SQUADRA

10x 6 tipi di potenziamenti abilità La mia CARRIERA

10x 3 tipi di potenziamenti Gatorade

4 magliette di Kobe Bryant per Il mio GIOCATORE

Zaino 2K24

Skateboard elettrico 2K24

Manicotti 2K24

In sostanza, NBA 2K24 Black Mamba Edition è l’edizione definitiva per ogni fan di NBA e di basket virtuale. Questa offerta su Kinguin ti consente di ottenere tutto questo a un prezzo incredibilmente vantaggioso, rendendola un’opportunità che non puoi farti scappare.

