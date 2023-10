NBA 2K24 Black Mamba Edition per PS4 in OFFERTA: fai rivivere il grande Kobe!

Per chi ama l’NBA e anche giocarci sui videogame e possiede la PS4, questa è un’offerta imperdibile: NBA 2K24 Black Mamba Edition è crollato di prezzo con uno sconto incredibile del 34%. Quindi lo paghi solo 64,99 euro! Potrai vivere le emozioni dell’indimenticabile campione Lebron James dal 2011 in poi! Scegliere la vostra squadra e vivete il passato, il presente e il futuro della cultura del basket in NBA 2K24. Potete anche costruire la squadra ideale con MyTEAM. Rivivete le vostre epoche preferite come GM o Commissioner. Sperimenterete un gameplay di altissimo livello e una grafica realistica.

NBA 2K24 Black Mamba Edition: la recensione

Grazie all’opzione La mia CARRIERA potrete ripercorrere tutte le tappe di un giocatore di basket: da quando è un talento dalle grandi promesse a un membro di diritto della Hall of Famer. La classica modalità delle carte collezionabili è tornata e offre infinite ore di divertimento personalizzabile. Attingete dal passato e dal presente utilizzando le All-Star di oggi e le leggende di sempre per formare una squadra in grado di dominare le modalità a giocatore singolo e multigiocatore. MyTEAM presenta una serie di miglioramenti innovativi, tra cui una nuovissima modalità Tetto salariale, pur mantenendo la sua caratteristica atmosfera competitiva.

La novità di La mia NBA sarà l’era LeBron, a partire dal 2011. Guidate la vostra squadra contro, o anche con LeBron e portate la vostra squadra al livello successivo contro alcuni dei più grandi di tutti i tempi. In arrivo su 2K24 anche Simple Eras, una versione casual e più facile da giocare della modalità principale, pensata per i giocatori che vogliono solo usare alcune mosse e andare avanti con l’azione. Rivivrete altresì le prestazioni più importanti e accattivanti di Kobe Bryant durante la sua ascesa a superstar mondiale. Rivivete i suoi trionfi all’inizio della carriera come giovane fenomeno, e progredite attraverso il suo percorso in ascesa, da realizzatore d’élite a uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi.

Dunque, cosa aspetti. Rivivi il grande NBA su PS4. Oggi puoi farlo con il 36% di sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.