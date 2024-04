Nescafé Dolce Gusto in OFFERTA WOW: il caffè più buono al PREZZO BOMBA

Potresti aver già adocchiato da tempo la macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto, considerando la sua fama e le recensioni sempre positive che ha ricevuto nel corso degli anni. Ma magari è stato il prezzo a fermarvi dal comprarla. È così? Allora ti farà piacere sapere che su Amazon c’è una promo a tempo disegnata su misura per te. Solo oggi, puoi fare tuo questo elettrodomestico speciale a soli 69,90 euro. Con uno sconto applicato del 30% rispetto al prezzo di listino, diventa automaticamente un best buy della piattaforma. Non fartela sfuggire, avrai sempre il massimo del caffè a casa tua.

Nescafé Dolce Gusto: la macchina automatica che soddisferà ogni tua voglia

Definita da molti come la miglior macchina da caffè che ci sia in circolazione, questa Nescafé Dolce Gusto è la scelta ideale se ami gustare ogni singolo sorso delle tue bevande preferite. E non riesci a rinunciare al meglio della qualità nemmeno per un giorno. Si tratta della Mini Me, una versione automatica pensata principalmente per il caffè espresso. Ma che con le giuste capsule, può venire sfruttata anche per preparare un buon cappuccino o una cioccolata calda. Con il suo design moderno e bello da vedere, si sposterà perfettamente col resto dell’arredamento.

Dotata di una pompa ad alta pressione fino a 15 bar e con potenza massima di 1500W, riuscirà ad erogare il caffè qualche istante dopo aver inserito la cialda nell’apposito vano. Così che i tempi di attesa saranno praticamente nulli. E con la tecnologia Play & Select, sarai tu a definire la lunghezza del caffè in base a quelli che sono i tuoi gusti. Presente infine il sistema Thermoblock, che fa spegnere in automatico la macchina dopo cinque minuti di inutilizzo.

Sfrutta in questo istante la promo, è un’occasione unica che Amazon ha voluto mettere a tua disposizione.

