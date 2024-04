NESCAFÉ DOLCE GUSTO Krups Piccolo XS in SUPER SCONTO a 62€!

Attenzione amanti del caffè! Se stai cercando una macchina compatta ed efficiente per preparare il tuo espresso preferito, non perdere l’incredibile offerta su Amazon per la NESCAFÉ Dolce Gusto Krups Piccolo XS. Questa meraviglia in grigio e nero può essere tua a soli 62,20€, con uno sconto imperdibile del 38%. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa un concentrato di tecnologia e gusto a un prezzo così conveniente. Clicca qui per approfittare subito dell’offerta!

NESCAFÉ Dolce Gusto Krups XS, specifiche tecniche

La NESCAFÉ Dolce Gusto Krups Piccolo XS è un gioiello di design e funzionalità. Grazie alle sue dimensioni compatte (14 x 22 x 32,2 cm), si adatta perfettamente a qualsiasi angolo della tua cucina senza ingombrare. Nonostante le dimensioni ridotte, questa macchina è una vera potenza: con una pressione di 15 bar, ti garantisce un caffè dall’aroma intenso e una crema densa e vellutata. Inoltre, il suo sistema di riscaldamento rapido ti permette di gustare la tua bevanda preferita in soli 30 secondi.

Ecco le specifiche tecniche principali della NESCAFÉ Dolce Gusto Krups Piccolo XS:

Dimensioni 14 x 22 x 32,2 cm Pressione 15 bar Tempo di riscaldamento 30 secondi Capacità serbatoio acqua 0,8 L Potenza 1500 W Spegnimento automatico Dopo 5 minuti di inutilizzo

La versatilità è un altro punto di forza di questa macchina: con le capsule NESCAFÉ DOLCE GUSTO puoi creare oltre 30 varietà di bevande, dal classico espresso al cappuccino cremoso, passando per tè, cioccolate e bevande fredde. Lasciati stupire dalla facilità di utilizzo: basta inserire la capsula, selezionare l’impostazione desiderata e premere l’icona del bicchiere. In pochi secondi, potrai gustare la tua bevanda preferita, preparata alla perfezione.

