Netflix, tutti gli anime di gennaio 2024

Netflix offre tanti contenuti anche per gli appassionati di animazione giapponese, che ogni mese si ritrovano nel catalogo nuovi film e serie. A gennaio ci sono diversi nuovi anime da tenere in considerazione su Netflix, e in questo articolo li abbiamo raccolti tutti con tanto di trailer e descrizione a corredo.

Gli anime Netflix di gennaio 2024

Dal proseguo di Bleach a un lungometraggio animato piuttosto atteso, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Bleach (stagione 10)

Dopo le prime nove stagioni tutte disponibili nel catalogo, la decima dell’anime di Bleach, riguardante la Saga degli Arrancar contro gli Shinigami, a differenza della precedente torna ad adattare eventi presenti nel manga di Tite Kubo. La stagione comprende gli episodi dal 190 al 205 ed è disponibile dal 1 gennaio.

Dungeon Food

Dal 4 gennaio, con uscita settimanale, è disponibile il nuovo anime Dungeon Food. La trama ruota intorno a un party di avventurieri guidato dall’umano Laios che affronta un drago all’interno di un dungeon. La creatura, tuttavia, è troppo forte e li costringe alla fuga, ma il gruppo perde la sorella di Laios, Falin. In seguito a quest’accaduto, due membri mollano il party, lasciando soli Laios, la maga mezz’elfa Marcille e il fabbro mezz’elfo Chilchuck. I tre decidono di salvare Falin, ma si ritrovano presto senza alcun vivere. Laios propone così di nutrirsi dei mostri che si trovano nel dungeon. L’anime è un adattamento dell’omonimo manga di Ryoko Kui.

Maboroshi

Dal 15 gennaio è disponibile invece un film animato dello studio MAPPA, diretto da Mari Okada. Intitolato Maboroshi, è stato descritto dall’autrice come “la storia di due ragazzi innamorati in un mondo fantastico”, che per restare insieme dovranno combattere il destino usando l’amore come arma. Nonostante la premessa un po’ banale, il trailer sembra incredibilmente ispirato e le animazioni sono di altissimo livello. Protagonista delle vicende è Masamune, un giovane studente delle medie che vive in una città che viene isolata dal resto del Giappone a causa dell’esplosione di un’acciaieria. Quando la sua compagna di classe Atsumi lo accompagna alla quinta fornace dell’acciaieria, il suo incontro con una ragazzina che si comporta da selvaggia scuoterà i sentimenti dei tre giovani.

Four Knights of the Apocalypse: The Seven Deadly Sins

Infine, dal 31 gennaio è disponibile Four Knights of the Apocalypse: The Seven Deadly Sins, nuova attesa serie animata. Percival ha sempre vissuto con il nonno in un rifugio remoto e, sebbene ami la vita semplice, desidera segretamente vivere l’avventura. Ma la sua vita cambia di colpo con l’arrivo di un intruso. Per la prima volta in vita sua, Percival si mette in viaggio da solo ma viene attaccato dai Cavalieri Sacri perché sono convinti che il ragazzo sia uno dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse.

