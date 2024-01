Netflix, 5 film da non perdere a gennaio 2024

Dopo un dicembre 2023 davvero eccezionale dal punto di vista cinematografico, Netflix ha in serbo altri film niente male per gennaio 2024. Per iniziare, come si suol dire, “l’anno con il botto”.

Ma quali sono i migliori film Netflix gennaio 2024? Di seguito potete trovarne cinque da recuperare assolutamente.

I migliori film Netflix di gennaio 2024

Da una pellicola che racconta una tragedia avvenuta negli anni ’70 a una commedia drammatica LGBTQ+, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

La società della neve

Piuttosto interessante potrebbe essere il film in uscita il 4 gennaio, La società della neve, diretto da Juan Antonio Bayona (già autore di The Impossible, The Orphanage e Gli Anelli del Potere). La trama si ispira a una storia vera accaduta nel 1972, quando il volo 571 delle Forze aeree dell’Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipitò su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Solo 29 dei 45 passeggeri riuscirono a sopravvivere allo schianto, trovandosi costretti a lottare per la vita in uno degli ambienti più ostili al mondo.

Dopo Oliver

Il 5 dicembre è il momento della commedia romantica Dopo Oliver, un mix tra sentimento e dramma. Protagonista è Marc, da sempre soddisfatto di vivere nell’ombra dell’esuberante marito Oliver. Ma quando Oliver muore inaspettatamente, il mondo di Marc crolla, spingendolo a partire con i due migliori amici Sophie e Thomas alla volta di Parigi per un viaggio di riflessione che porta alla luce dure verità con cui ognuno di loro deve confrontarsi.

Lift

Il 12 gennaio esce Lift, heist movie con protagonista Kevin Hart nei panni di un ladro che dovrà fare il colpo della vita per non andare in prigione. Per riuscire nell’impresa, recluterà una banda di super rapinatori, tra cui compare il volto di Úrsula Corberó (già avvezza al genere dopo aver recitato nei panni di Tokyo ne La casa di carta). In seguito a un accordo con l’FBI, infatti, il gruppo di criminali si troverà a sottrarre mezzo miliardo in oro diretto a una cellula terroristica, durante un volo a 12mila metri di altezza.

The Kitchen

Il 19 gennaio è il momento di The Kitchen, che ci trasporta in una Londra nella quale le case popolari sono state abolite, e il divario tra poveri ricchi è sempre più ampio. “The Kitchen”, appunto, è l’unico quartiere popolare rimasto, e la comunità che ci vive non ha nessuna intenzione di lasciarlo, e per questo è pronta a lottare per far valere i propri diritti.

60 minuti

Un lottatore di arti marziali miste abbandona un incontro importante e attraversa tutta Berlino per partecipare alla festa di compleanno della figlia e conservarne l’affidamento.

