Netflix, Disney+, Prime Video e non solo: la smart TV Hisense da 32" a 179€

Amazon è ancora una volta in prima fila pronto a sorprenderti con una offerta fuori scala per la smart TV Hisense da 32 pollici, una TV molto economica ma con tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze a 360°.

Sfruttando lo sconto immediato dell’8% la TV del colosso cinese può essere tua al prezzo shock di appena 179€, una spesa decisamente conveniente se si considerano le funzionalità smart di cui dispone.

La smart TV Hisense da 32 pollici è in vendita su Amazon a un prezzo ridicolo

Innanzitutto, la smart TV Hisense è perfettamente integrata con Amazon Alexa: puoi utilizzare i comandi vocali per cercare un film o una serie TV, per gestire il volume e molto altro ancora – senza muovere un dito. Dispone della funzionalità Natural Colour Enhancer per massimizzare la gamma cromatica al fine di fornirti colori vividi e sempre ben bilanciati, mentre con la modalità Game Mode puoi anche giocare alla console senza cali di frame.

Nonostante il prezzo quasi ridicolo, inoltre, la smart TV è compatibile con il digitale terrestre 2.0 e con le principali piattaforme di streaming online, tra cui: Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten TV, Rai Play, Disney+, Infinity e molte altre ancora.

Spendendo una cifra ridicola su Amazon hai a disposizione l’occasione più ghiotta di sempre per acquistare la smart TV perfetta per la cucina o per una stanza degli ospiti; fatti furbo e mettila subito nel carrello per riceverla già domani, senza costi di spedizione extra, con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.