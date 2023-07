Netflix, 5 film cult estivi da rivedere

Netflix ha un catalogo molto vasto, in cui non mancano certo dozzine di film cult. Alcuni di questi sono perfetti per l’estate, essendo ambientati al mare o comunque durante i mesi della stagione più calda dell’anno.

Quali sono, dunque, i film cult estivi da vedere su Netflix? Ne abbiamo raccolti 5 per facilitarvi la selezione.

I film cult da vedere in estate su Netflix

Da uno dei più noti film di Steven Spielberg al racconto intramontabile di un’amicizia, ecco cosa trovate sulla piattaforma streaming.

Lo squalo

Un classico del 1975, nonché uno dei film che hanno lasciato un segno nella carriera di Steven Spielberg. Ambientato nell’isola immaginaria di Amity, segue la storia del capo della polizia locale che deve far fronte a un feroce squalo accasatosi nei dintorni. Dopo aver teorizzato i cittadini divorando un paio di giovani che si stavano godendo un bagno, lo squalo diventa una priorità: il poliziotto decide così di intervenire chiudendo le spiagge, ma il sindaco si oppone…

Stand by Me – Ricordo di un’estate

Meraviglioso film del 1986 che racconta la storia di quattro ragazzini dell’Oregon – il piccolo Gordie e i suoi amici Chris, Teddy e Vern – desiderosi di vivere un’avventura indimenticabile. Quando alcuni teppisti locali si imbattono nel cadavere di un certo Ray ma non ne denunciano il ritrovamento, toccherà allora a Chris e alla sua banda mettersi sulle tracce del corpo, con lo scopo di diventare degli eroi per la comunità. Sarà l’inizio di un’incredibile avventura che li aiuterà a maturare e a crescere, mettendoli di fronte al drammatico spettro della morte.

Chiamami col tuo nome

Una storia LGBTQ+ romantica e bellissima che racconta la nascita di un amore proibito e passionale, quello tra Elio e Oliver. Un racconto che parla della scoperta di sé, ambientato nel Nord Italia dei primi anni ’80. Luca Guadagnino si è ispirato al romanzo omonimo di André Aciman per raccontarci di un sentimento che non ha lingua, non ha genere e non ha età.

Cast Away

Tom Hanks nei panni dell’unico sopravvissuto a un incidente aereo avvenuto al largo di un’isola del Pacifico. L’uomo deve fare di tutto per sopravvivere e tornare a casa, ma dovrà fare anche i conti con la solitudine e la sanità mentale.

Midsommar – Il villaggio dei dannati

La bravissima Florence Pugh interpreta, in questo film horror ambientato proprio durante la metà della stagione estiva, una giovane che parte per un viaggio di studi insieme al suo fidanzato e alcuni suoi amici. La destinazione è un villaggio in Svezia che si appresta a fare i preparativi per un noto festival di mezza Estate. Quella che, tuttavia, all’inizio si prospettava una bellissima esperienza bucolica, si trasforma presto in un incubo a occhi aperti.

