Netflix, 5 film da non perdere a dicembre 2024

Dicembre 2024 promette di essere un mese emozionante per gli amanti del cinema su Netflix. La piattaforma porta una varietà di titoli nuovi e attesi, che spaziano da commedie natalizie a storie ispirate a eventi reali, offrendo intrattenimento per ogni gusto e per tutta la famiglia.

I migliori film Netflix di dicembre 2024

Ecco cinque film da non perdere assolutamente questo mese.

Quel Natale

Disponibile dal 4 dicembre

Dal 4 dicembre arriva su Netflix Quel Natale, una commedia natalizia perfetta per chi vuole immergersi nello spirito delle feste. Il film racconta la storia di una famiglia che, come ogni anno, si riunisce per festeggiare il Natale, ma che quest’anno dovrà affrontare una serie di imprevisti e situazioni comiche che metteranno alla prova la loro pazienza. Tra risate e momenti commoventi, Quel Natale ci ricorda il valore della famiglia e dell’amore.

Il Treno dei Bambini

Disponibile dal 4 dicembre

Sempre dal 4 dicembre, è disponibile su Netflix Il Treno dei Bambini, adattamento del romanzo omonimo di Viola Ardone. Ambientato in Italia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, il film segue Amerigo, un bambino napoletano che viene mandato al Nord per trascorrere l’inverno con una famiglia adottiva. Questo viaggio segna profondamente la sua vita e lo porta a confrontarsi con un mondo completamente diverso. La storia esplora con delicatezza temi come l’identità, l’appartenenza e il valore dei legami affettivi.

Storia di Maria

Disponibile dal 6 dicembre

Questa epopea biblica di formazione racconta la storia di una delle figure storiche più profonde attraverso i suoi occhi e l’incredibile viaggio che ha portato alla nascita di Gesù. Scelta per dare alla luce il Messia, Maria è emarginata a seguito dell’immacolata concezione e costretta a nascondersi. Quando il re Erode ordina la caccia e l’uccisione del loro figlio neonato, Maria e Giuseppe si danno alla fuga, mossi dalla fede e dal coraggio.

Carry-On

Disponibile dal 13 dicembre

Carry-On, disponibile dal 13 dicembre, è un thriller carico di suspense che segue Ethan Kopek, un giovane agente di sicurezza aeroportuale interpretato da Taron Egerton. Durante il turno di Natale, Ethan si ritrova sotto pressione quando un misterioso uomo lo costringe a far passare una valigia sospetta attraverso i controlli di sicurezza. Con un ritmo incalzante e una trama ricca di colpi di scena, Carry-On terrà gli spettatori col fiato sospeso fino alla fine.

The Six Triple Eight

Disponibile dal 20 dicembre

Dal 20 dicembre, Netflix propone The Six Triple Eight, un potente film storico ispirato alla vera storia del 6888th Central Postal Directory Battalion, il primo battaglione militare afroamericano composto interamente da donne. Durante la Seconda Guerra Mondiale, queste donne affrontarono discriminazioni e condizioni difficili per consegnare posta ai soldati in Europa, contribuendo al morale delle truppe. Diretto da Tyler Perry, The Six Triple Eight è un tributo a queste eroine dimenticate e alla loro straordinaria determinazione.

E non è tutto…

Oltre a questi cinque film, dicembre su Netflix offre ancora molte novità e titoli imperdibili. A proposito del gigante dello streaming, avete recuperato i migliori film Netflix di novembre 2024?