Netflix, 5 film da non perdere a novembre 2024

Novembre 2024 si preannuncia come un mese emozionante per gli appassionati di cinema su Netflix. La piattaforma arricchisce il suo catalogo con una selezione di film imperdibili, che spaziano tra adattamenti letterari, commedie musicali, thriller psicologici e avventure fantastiche.

I migliori film Netflix di novembre 2024

Ecco cinque film che non dovreste assolutamente perdere questo mese.

Pedro Páramo

Disponibile dal 6 novembre

Il 6 novembre, arriva su Netflix Pedro Páramo, l’adattamento dell’iconico romanzo messicano di Juan Rulfo. Diretto da Rodrigo Prieto, questo film racconta la storia di Juan Preciado, che promette alla madre morente di trovare suo padre, Pedro Páramo, un uomo potente e crudele. La sua ricerca lo porta in un villaggio desolato e misterioso, dove i confini tra la vita e la morte si confondono. Il film cattura perfettamente l’atmosfera surreale e onirica del romanzo, offrendo un viaggio inquietante e affascinante nel cuore della memoria e della colpa.

Emilia Pérez

Disponibile dal 13 novembre

Dal 13 novembre, non perdete Emilia Pérez, film che segue le vite di quattro donne straordinarie in Messico, tutte impegnate nel perseguimento della felicità. Al centro della storia c’è Emilia, interpretata da Karla Sofía Gascón, una ex leader di un cartello che, dopo aver affrontato un intervento di riassegnazione di genere, decide di inscenare la propria morte per rinascere nella sua vera identità. Per farlo, si rivolge a Rita (Zoe Saldaña), un’avvocata insoddisfatta della propria vita professionale, chiedendole aiuto per mettere in atto il suo piano e iniziare una nuova esistenza.

JOY

Disponibile dal 22 novembre

JOY, disponibile dal 22 novembre, un nuovo biopic di Netflix che racconta la storia di tre figure molto importanti: l’embriologa Jean Purdy (Thomasin McKenzie), il fisiologo Robert Edwards (James Norton) e l’ostetrico Patrick Steptoe (Bill Nighy). Purdy, Edwards e Steptoe sono considerati veri pionieri nel campo della fertilità. Nel corso di un decennio, questo trio di scienziati ha praticamente inventato la fecondazione in vitro come la conosciamo oggi, nonostante le continue pressioni e lo stigma che circondavano la pratica.

Spellbound

Disponibile dal 22 novembre

Il 22 novembre, Netflix lancia anche Spellbound, film d’animazione dal creatore di Toy Story che racconta le avventure di Ellian, la tenace figlia dei dominatori di Lumbria che deve intraprendere una pericolosa missione per salvare la famiglia e il regno dopo che un misterioso incantesimo trasforma i suoi genitori in mostri.

Our Little Secret

Disponibile dal 27 novembre

Lindsay Lohan torna nei panni della protagonista in questa commedia natalizia per i più romantici. La storia è quella di Avery e Logan, che sono stati insieme e che che non si sono lasciati in buoni rapporti, ma che si ritrovano a sorpresa sotto lo stesso tetto per Natale. Trascorreranno infatti la festività con i rispettivi nuovi partner che, in realtà, sono fratello e sorella. Per non rovinare l’atmosfera, i due ex si troveranno costretti a fingere cordialità convenendo sul fatto di tenere nascosta la loro passata relazione ai due nuovi partner.

E non è tutto…

Oltre a questi cinque film, novembre offre anche molte altre novità per gli amanti del cinema. Che siate appassionati di adattamenti letterari, musical, thriller o avventure fantastiche, Netflix ha preparato un mese ricco di emozioni e sorprese. A proposito di film, avete recuperato i migliori di ottobre 2024?