Netflix, film e serie TV in uscita tra il 23 e il 29 dicembre 2024

La fine di dicembre porta su Netflix un contenuto che promette di tenere il pubblico incollato allo schermo durante le feste. Pronti a scoprire di cosa stiamo parlando?

Non c’è bisogno di presentazioni: ovviamente di Squid Game 2, che debutterà il 26 dicembre. Dopo il successo mondiale della prima stagione, il fenomeno di Squid Game torna con nuovi giochi e sfide ancora più intense, ambientati in un universo spietato dove i protagonisti devono lottare per la loro sopravvivenza. Con nuovi personaggi e colpi di scena, la seconda stagione promette di esplorare ancora più a fondo le motivazioni e le emozioni dei partecipanti, offrendo agli spettatori un mix di azione, dramma e suspense che li terrà col fiato sospeso. Squid Game 2 si prospetta quindi come una delle uscite più significative di tutto il 2024.

Il clima natalizio rende anche queste storie ancora più avvincenti, offrendo non solo il piacere di ritrovare un titolo di grande successo, ma anche un paio di partite della NFL che gli appassionati di football americano potranno seguire in diretta.

Tutte le novità Netflix tra il 23 e il 29 dicembre 2024

Ecco i contenuti in arrivo questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Squid Game 2 – 26 dicembre

Live

Partita NFL Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers

Partita NFL Baltimore Ravens vs. Houston Texans

Questa settimana, Netflix chiude l’anno con una delle serie più seguite e discusse degli ultimi anni, riportando sullo schermo l’universo di Squid Game. A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Netflix di dicembre 2024?