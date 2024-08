Netflix, film e serie TV in uscita tra il 12 e il 18 agosto 2024

La metà di agosto 2024 porta una serie di emozionanti novità per gli abbonati a Netflix, con una selezione di nuove serie TV e film pronti a fare il loro debutto sulla piattaforma. Ecco un’anteprima delle uscite più attese di questa settimana.

Tra le serie TV in arrivo, l’attesa è tutta per la quarta stagione di Emily in Paris. La popolare serie segue le avventure di Emily Cooper, un’ambiziosa giovane americana che lavora nel mondo del marketing a Parigi. In questa nuova stagione, Emily affronta nuove sfide professionali e personali mentre continua a navigare tra le complicazioni della vita amorosa e le dinamiche lavorative nella capitale francese.

Il film più atteso della settimana è The Union, un thriller d’azione che vede protagonisti Mark Wahlberg e Halle Berry. La trama segue due agenti segreti che devono collaborare per sventare una minaccia globale. Con una combinazione di scene d’azione mozzafiato e una trama avvincente, The Union promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

Tutte le novità tra il 12 e il 18 agosto 2024 su Netflix

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Emily in Paris (stagione 4) – 15 agosto

Film originali

The Union – 16 agosto

Documentari

Daughters – 14 agosto

Con queste nuove aggiunte, Netflix continua a offrire una vasta gamma di contenuti per tutti i gusti, mantenendo alto il livello di intrattenimento per i suoi abbonati. A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Netflix di agosto 2024?