Netflix, film e serie TV in uscita tra il 18 e il 24 settembre 2023

Nella settimana che va dal 18 al 24 settembre 2023, Netflix non punta sulla quantità ma sulla qualità. È infatti prevista la serie più attesa del mese.

Stiamo parlando di Sex Education, che torna nel catalogo con la sua quarta e ultima stagione. Gli spettatori assisteranno quindi alla conclusione delle vicende, che metterà un punto alle storyline di Otis, Maeve, Eric e tutti gli altri personaggi che hanno arricchito lo show. Le storie lasciano il liceo Moordale e si spostano in un nuovo istituto. Dopo la chiusura della vecchia scuola, Otis e Eric devono affrontare un nuovo inizio – il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Otis è nervoso all’idea di creare una nuova clinica, mentre Eric spera con tutto sé stesso che non saranno di nuovo degli “sfigati”. L’istituto Cavendish rappresenta uno shock culturale per tutti gli studenti di Moordale, che fino ad allora pensavano di essere progressisti. Intanto Maeve si trova negli Stati Uniti, mentre Otis continua a pensare a lei: il loro sentimento li riunirà alla fine?

Sempre da questa settimana è disponibile La dinastia del baseball, documentario sorprendentemente inatteso e carico di emozioni che scatena risate raccontando la storia di Mike Veeck, cresciuto nell’ombra del padre traffichino Bill Veeck – proprietario di squadre di baseball e membro della Baseball Hall of Fame. Quando Mike mandò in frantumi la carriera del padre, fu esiliato dal gioco che amava e trascorse i decenni seguenti cercando di risalire dal baratro, determinato a riscattarsi.

Netflix: tutte le novità tra il 18 e il 24 settembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Sex Education (stagione 4) – 21 settembre

Documentari e show

La dinastia del baseball – 19 settembre

