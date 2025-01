Netflix, 5 film da non perdere gennaio 2025

Il nuovo anno porta con sé una serie di nuovi rilasci cinematografici su Netflix, pronti a catturare l’attenzione degli spettatori con storie diverse e coinvolgenti.

Ecco i cinque film da non perdere per iniziare il 2025 con il botto.

I migliori film Netflix di gennaio 2025

Da un interessante lungometraggio in stop motion a un movimentato action movie, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Mica è colpa mia

Disponibile dal 1 gennaio

Inauguriamo il nuovo anno con Mica è colpa mia, una commedia romantica che esplora la dinamica tra due fratelli napoletani sommersi dai debiti. Con un piano per truffare una ricca ereditiera e salvare la loro casa, la loro trama si complica quando l’amore entra in gioco. Diretto da Umberto Carteni, il film offre risate e momenti di tenerezza, con Antonio Folletto e Laura Adriani nei panni dei protagonisti.

Wallace e Gromit – Le piume della vendetta

Disponibile dal 3 gennaio

Torna una delle coppie più amate dell’animazione con Wallace e Gromit – Le piume della vendetta. Questo nuovo capitolo in stop-motion del duo creato da Aardman Animation promette avventure spassose e inventive. Wallace inventa una macchina per le uova in grado di risolvere tutti i problemi, ma le cose prendono una svolta inaspettata quando un misterioso rivale si mette in mezzo.

Ad Vitam

Disponibile dal 10 gennaio

Ad Vitam è un thriller d’azione che vede Guillaume Canet nei panni di un poliziotto coinvolto in un caso che mette alla prova i suoi limiti. In questa corsa contro il tempo, il protagonista deve affrontare nemici potenti e risolvere un mistero che potrebbe cambiare il corso della sua vita. Un film pieno di suspense e colpi di scena, perfetto per gli amanti del genere.

Back in Action

Disponibile dal 17 gennaio

Jamie Foxx e Cameron Diaz tornano insieme sullo schermo con Back in Action, una commedia d’azione che segue due ex-spie costrette a tornare in azione per salvare il loro matrimonio e il mondo. Questa pellicola promette risate, azione e una chimica esplosiva tra i protagonisti, offrendo un mix perfetto di intrattenimento per tutta la famiglia.

The Sand Castle

Disponibile dal 24 gennaio

The Sand Castle, diretto da Matty Brown, è un thriller psicologico in uscita su Netflix il 24 gennaio. Il film segue una famiglia araba di quattro persone intrappolata su un’isola apparentemente idilliaca, dove si svelano segreti inquietanti. Il cast principale include Nadine Labaki e i fratelli Zain e Riman Al Rafeea, noti per il film Cafarnao.

Questi film su Netflix offrono una varietà di generi per soddisfare ogni tipo di spettatore. A proposito del gigante dello streaming, avete recuperato i migliori film Netflix di dicembre 2024?