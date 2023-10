Netflix, 5 film horror originali da vedere ad Halloween 2023

Halloween è ormai alle porte e gli abbonati Netflix staranno probabilmente spulciando il catalogo per trovare qualche film horror interessante da vedere il 31 ottobre.

Così, per facilitare la scelta a chi ha voglia di sentire un po’ di brividi dati da jump-scare, abbiamo selezionato 5 film horror originali da vedere su Netflix ad Halloween 2023.

I film horror originali Netflix da vedere ad Halloween 2023

Da spietati assassini a creature fameliche, ecco cosa nascondono i film horror consigliati per questo 31 ottobre!

The Open House

Interpretato dalla star di Tredici, Dylan Minnette, The Open House è un thriller psicologico che prova a costruire un progressivo senso di tensione, ma che ci riesce soltanto in parte. Si tratta di una pellicola sostanzialmente lineare e senza twist così sorprendenti, che tuttavia si lascia guardare proprio perché risulta piacevole e non impegnativa. La storia, come fa intuire il titolo, è quella di una madre e suo figlio che si ritrovano a trascorrere qualche giorno nella open house di famiglia. Ma la loro privacy sembra a rischio quando qualche visitatore diventa troppo invadente…

The Silence

Un altro interessante film horror da vedere in questo periodo dell’anno è The Silence, in cui un’apocalisse anomala cambia per sempre le vite delle persone: l’unico modo per sopravvivere è rimanere in silenzio, così da non attirare l’attenzione di inquietanti creature senza vista, ma dall’udito sviluppatissimo. Con il bravissimo Stanley Tucci, si tratta di un film che gli appassionati di post apocalittici non dovrebbero lasciarsi sfuggire!

C’è qualcuno in casa tua

Un film che si affianca agli stessi archetipi di Scream: teen-ager accaldati, segreti indicibili, armadietti di una High School e, soprattutto, un assassino psicopatico e inarrestabile. Uno slasher movie in piena regola: quel genere che, da Wes Craven a John Carpenter, ha riscritto i cardini del cinema horror prodotto tra gli Anni Settanta e Ottanta. Perfetto per i fan del genere!

Il rituale

Basato sul romanzo horror dello scrittore Adam Nevill e sceneggiato da Joe Barton, Il rituale è quello che potremmo definire un buon compromesso tra storia horror (già vista e rivista più volte), ma con risvolti legati alla redenzione e alla lotta interiore dell’uomo per superare le sue paure. Il film è un’accozzaglia di elementi e rimandi cinematografici al genere horror che abbiamo già visto innumerevoli volte sullo schermo, ma nel complesso funziona.

Eli

Un bambino, un’isolata magione immersa in una natura nebbiosa e inquietanti presenze, apparentemente coetanee del protagonista, caratterizzano la componente sovrannaturale di questa pellicola perfetta per Halloween. Eli è un film incalzante e appassionante che, pur al netto di qualche imprecisione e di un plot parzialmente derivativo, offre sane emozioni al relativo target di riferimento.

