Netflix, 5 film da non perdere a ottobre 2023

Ottobre 2023 è un gran mese dal punto di vista seriale per Netflix, ma non mancano nemmeno ottimi film all’appello.

Quali sono, dunque, i migliori film Netflix di ottobre 2023? Ne abbiamo raccolti cinque che non dovreste lasciarvi scappare.

I migliori film Netflix di ottobre 2023

Da una pellicola con la bravissima Emily Blunt a un documentario perfetto da vedere ad Halloween, ecco le novità di questo mese sulla piattaforma streaming.

Fair Play

Il 4 ottobre è il turno di Fair Play, pellicola che ha già conquistato il Sundance Film Festival. Si tratta di un thriller erotico che ha come tema principale l’ambizione e le sue conseguenze sulle persone e sulle storie d’amore. La storia è quella di Emily e Luke, una coppia che fa lo stesso lavoro ma che per ragioni professionali decide di tenere segreta la relazione tra colleghi. Quando Emily ottiene una promozione ed è chiamata a maggiori responsabilità, le dinamiche della coppia cambiano drasticamente innescando una serie di eventi fuori controllo.

Il convegno

Dal 13 ottobre si aggiunge al catalogo un film che racconta la storia di un team building organizzato da un gruppo di dipendenti municipali. L’incontro si trasforma in incubo quando cominciano a circolare accuse di corruzione che rovinano irrimediabilmente l’ambiente di lavoro. Nonostante i toni scanzonati e umoristici, il film può essere catalogato come slasher: tra i presenti al meeting, infatti, c’è anche uno spietato assassino che ucciderà uno ad uno gli sventurati partecipanti al convegno.

The Devil on Trial – Processo al diavolo

Dal momento che si respira l’aria di Halloween, ecco un contenuto adatto a chi ama il brivido. Dal 17 ottobre è infatti disponibile un inquietante documentario che racconta della prima e unica volta in cui una possessione demoniaca è stata ufficialmente utilizzata come difesa in un processo per omicidio negli Stati Uniti. Si tratta della vera storia che ha ispirato The Conjuring 3, un appuntamento che gli appassionati di horror probabilmente non verranno perdersi.

Sorella morte

Dal 27 ottobre è disponibile Sorella morte. Ambientato nella Spagna post bellica, racconta la storia di una giovane novizia con poteri soprannaturali, Narcisa (interpretata da Aria Bedmar), che raggiunge un ex convento ora trasformato in una scuola femminile dove diventerà insegnante. La donna scoprirà molto presto di essersi ritrovata a lavorare in una struttura che nasconde più di qualche inquietante mistero.

Pain hustlers – il business del dolore

In ultimo, il 27 ottobre, è il turno di Pain hustlers – il business del dolore, una pellicola che offre uno sguardo tagliente e rivelatorio su ciò che alcune persone fanno per disperazione e altre per avidità. La storia è infatti quella di una donna che, per far fronte a una serie di difficoltà tra cui la malattia della figlia, accetta un incarico allettante dal punto di vista economico ma dubbioso da quello etico, finendo coinvolta in pericolose attività illegali.

A proposito del gigante dello streaming, avete recuperato le migliori serie TV Netflix di settembre 2023?