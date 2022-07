Netflix, 5 film da non perdere a luglio 2022

Se le giornate sono troppo calde per uscire, passare un po’ di tempo in compagnia di Netflix può essere un’ottima alternativa. Anche perché in questo mese ci sono diverse pellicole interessanti da tenere d’occhio.

Vi state chiedendo quali siano i migliori film Netflix di luglio 2022? Andate a scoprirlo leggendo di seguito!

I migliori film Netflix di luglio 2022

Dal film tratto da un famoso romanzo di Jane Austen a un delizioso lungometraggio animato dal regista di Big Hero 6, ecco le pellicole da tenere in considerazione questo mese.

Da ciao ad addio

Il 6 luglio viene introdotto nel catalogo l’adattamento cinematografico del famoso romanzo Hello, Goodbye, And Everything In Between di Jennifer E. Smith. Dai produttori del franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo, la pellicola racconta la storia di Claire e Aidan, che decidono di lasciarsi prima di cominciare l’università. I due si trovano a ripercorrere le tappe della loro relazione in un’ultima serata insieme, durante la quale si chiederanno se l’amore vissuto al liceo sia destinato a durare per sempre.

Il mostro dei mari

Un avvincente film d’animazione approderà invece su Netflix l’8 luglio: con la regia del premio Oscar Chris Williams (Oceania, Big Hero 6, Bolt: un eroe a quattro zampe), Il mostro dei mari racconta di un’epoca dove terrificanti creature solcano le acque e i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. Il grande Jacob Holland è il più acclamato, ma quando la giovanissima Maisie si imbarca di soppiatto sulla sua nave, l’uomo trova a sorpresa un’alleata. Insieme, i due intraprenderanno un viaggio epico e pericoloso.

Persuasione

Il film Persuasione, adattamento dell’omonimo libro di Jane Austen, sarà distibuito sulla piattaforma streaming il 15 luglio. La storia di Anne Elliot (interpretata da Dakota Johnson), che si ritrova davanti un ex in arrivo dal passato che lei aveva allora rifiutato, è stata “reimmaginata con un approccio moderno e spiritoso“, nel senso che non si tratta di una rielaborazione radicale. Il film presenta infatti dialoghi più moderni e privi di termini dal sapore troppo ottocentesco. Il progetto fa ben sperare, con un mix tra moderno e classico già collaudato con Bridgerton.

The Gray Man

Il film più costoso mai prodotto dal colosso dello streaming è in arrivo il 22 luglio e vanta, oltre a grandi effetti speciali, un cast davvero stellare. Non soltanto Ryan Gosling nei panni del protagonista, ma anche Billy Bob Thornton, Chris Evans e Ana de Armas. La trama ruota attorno all’ex agente della CIA Court Gentry, strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy. Braccato in tutto il mondo su ordine di Lloyd Hansen, un ex agente della CIA che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo, Gentry dovrà affidarsi all’agente Dani Miranda, che rimarrà al suo fianco.

Purple Hearts

Infine, il 29 luglio giunge nel catalogo Purple Hearts, un dramma romantico che ruota attorno alla cantautrice in difficoltà Cassie e al marine dal passato travagliato Luke, i quali decidono di convolare a nozze con l’unico scopo di ottenere le agevolazioni offerte dall’esercito. Ma quando vengono colpiti da una tragedia, il confine tra finzione e realtà si fa più sottile.

