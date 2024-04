Netflix, film e serie TV in uscita tra l’1 e il 7 aprile 2024

La prima settimana di aprile 2024 offre già qualcosa di interessante su Netflix, merito anche di tanti contenuti non originali che si aggiungono al catalogo.

In questi giorni fa il suo esordio il film Fabbricante di lacrime, film tratto dall’omonimo romanzo di Erin Doom che ha attirato su di sé l’attenzione per essere stato il libro più venduto in Italia nel 2022. La trama prende le mosse nel Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, dove si racconta da sempre una leggenda: quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole. Il suo sogno più grande, quello di essere adottata, sta per avverarsi.

Spazio poi alla serie Ripley, tratta dal romanzo Il talento di mister Ripley di Patricia Highsmith. Il personaggio, che già molti conoscono con il volto di Matt Damon ed Alain Delon nei precedenti adattamenti, stavolta è interpretato da Andrew Scott, noto a molti per aver vestito i panni di Moriarty nella serie Sherlock. Ripley riceve l’incarico da parte di un miliardario di New York di andare a recuperare il suo primogenito sfaccendato in Europa (più precisamente in Italia) per riportarlo a casa dove finalmente potrà mettere giudizio. L’impresa si rivelerà per il giovane Ripley un’occasione ghiotta per introdursi nel bel mondo per il quale, però, non ha il lasciapassare.

Netflix: tutte le novità tra il 1 e il 7 aprile 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Ripley (stagione 1) – 4 aprile

Kiseiju – La zona grigia (stagione 1) – 5 aprile

Film originali

Fabbricante di lacrime – 4 aprile

Scoop – 5 aprile

Film non originali

Maze Runner: La rivelazione – 1 aprile

Un piedipiatti a Beverly Hills – 4 aprile

Un piedipiatti a Beverly Hills 2 – 4 aprile

Un piedipiatti a Beverly Hills 3 – 4 aprile

Elvis – 6 aprile

Smile – 6 aprile

