Netflix, film e serie TV in uscita tra il 1 e il 7 gennaio 2024

Tante nuove uscite già a partire dalla prima settimana di gennaio 2024 su Netflix.

Dopo il buon esordio della prima parte, questa settimana assistiamo alla seconda tranches di episodi della serie coreana La creatura di Gyeongseong. La trama è ambientata nel 1945, quando, nella cupa era del dominio coloniale a Seul, un imprenditore e una detective lottano per la sopravvivenza affrontando un mostro nato dall’avidità umana.

C’è poi molta attesa per il film La società della neve, presentato in anteprima allo scorso Festival di Venezia. Basato su un’incredibile storia vera, racconta di una squadra di rugby costretta sopravvivere in condizioni estreme, dopo che l’aereo su cui viaggiava precipita su un ghiacciaio in mezzo alle Ande.

E ancora, spazio a The Brothers Sun, action-crime in 8 episodi che vede protagonista la premio Oscar Michelle Yeoh. L’attrice veste i panni di una donna che, quando suo figlio maggiore Charles va a Los Angeles per proteggere lei e io il suo ingenuo fratellino Bruce, si unisce alla sua famiglia mentre le organizzazioni più pericolose di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio.

Netflix: tutte le novità tra il 1 e il 7 gennaio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Un inganno di troppo (stagione 1) – 1 gennaio

The Brothers Sun (stagione 1) – 4 gennaio

La creatura di Gyeongseong (stagione 1, parte 2) – 5 gennaio

Film originali

La società della neve – 4 gennaio

Dopo Oliver – 5 gennaio

A proposito del servizio di streaming, avete recuperato i migliori film Netflix di dicembre 2023?