Netflix, film e serie TV tra il 10 e il 16 aprile 2023

La nuova settimana di aprile 2023 è piuttosto buona per Netflix, che continua a tirare fuori dal cilindro film e serie in grado di affascinare il pubblico.

Tra il 10 e il 16 aprile fa capolino nel catalogo la serie Florida Man, prodotta dalla star di Ozark Jason Bateman. Si tratta di un crime thriller in cui Edgar Ramírez veste i panni di un ex poliziotto invischiato in una situazione difficile. Per essere più precisi lo show, composto da sette episodi, racconta la storia di un agente che torna con riluttanza nel suo paese natio, la Florida, per trovare la fidanzata in fuga di un gangster di Filadelfia. Tuttavia, l’impresa si rivela molto più difficile del previsto quando le cose precipitano.

E ancora, in questa settimana debutta Queenmaker, atteso drama coreano che racconta la storia di due donne forti e decise: Hwang Do Hee, un’abile donna in carriera, che non scende dai suoi tacchi a spillo da 12 centimetri da 12 anni; e Oh Seung Sook, leader della fondazione Worker’s Solidarity with Rights, che verrà aiutata proprio da Hwang Do Hee per battere alle elezioni il suo ex datore di lavoro, diventando così sindaca.

E poi diventa disponibile agli abbonati il film The Last Kingdom: Seven Kings Must Die, che va a concludere l’acclamata serie sui Vichinghi. Torna quindi Alexander Dreymon nei panni di Uhtred di Bebbanburg, il quale, sulla scia della morte di Re Edoardo, si avventura insieme ai suoi compagni in un regno diviso, nella speranza di unire finalmente l’Inghilterra.

Netflix: tutte le novità tra il 10 e il 16 aprile 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Florida Man (stagione 1) – 13 aprile

Queenmaker (stagione 1) – 14 aprile

Film originali

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die – 14 aprile

