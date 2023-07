Netflix, film e serie TV in uscita tra il 10 e il 16 luglio 2023

La seconda settimana di luglio non porta troppe novità su Netflix, dopo una prima ricca di contenuti. Ma le nuove aggiunte sono davvero di alta qualità!

Tra il 10 e il 16 luglio 2023 esce infatti un film attesissimo da pubblico e critica: Bird Box: Barcellona, mystery thriller che estende l’universo della pellicola di successo con Sandra Bullock. Dopo che una forza misteriosa ha decimato la popolazione mondiale, Sebastian deve affrontare il suo viaggio di sopravvivenza tra le strade desolate di Barcellona, in un mondo sull’orlo del collasso.

Tra le serie in arrivo, invece, c’è un documentario che potrebbe ingolosire tutti gli appassionati di football americano. Intitolata Quarterback, la docuserie è stata realizzata n collaborazione con la NFL e offre una prospettiva unica su ogni stagione sportiva attraverso gli occhi dei quarterback della lega. Per la prima volta in assoluto la lega del football americano ha consentito ai quarterback di essere muniti di microfono per ogni partita della stagione.

Netflix: tutte le novità tra il 10 e il 16 luglio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Bird Box: Barcellona- 14 luglio

Documentari e Show

UNKNOWN: Soldati robot – 10 luglio

Quarterback (stagione 1) – 12 luglio

