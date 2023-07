Netflix, film e serie TV in uscita tra il 3 e il 9 luglio 2023

La prima settimana di luglio 2023 vede una gran quantità di contenuti originali Netflix aggiunti al catalogo, sebbene nessuno di essi sia così eclatante.

Anzitutto viene introdotto il documentario sugli WHAM!, gruppo pop degli anni ’80 fondato dai migliori amici George Michael e Andrew Ridgeley. Con un accesso senza precedenti agli archivi personali dei due protagonisti, che contengono incredibili filmati inediti e interviste, gli spettatori potranno approfondire il percorso che ha portato questi due amici dai banchi di scuola al successo mondiale grazie a pezzi come Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, I’m Your Man e naturalmente Last Christmas.

Questa settimana debutta poi il film The Out-Laws – Suoceri fuorilegge, con protagonisti Adam Devine e Nina Dobrev. La trama ruota intorno a un direttore di banca che sta per sposare la donna che ama. Una settimana prima del suo matrimonio, tuttavia, la banca in cui lavora viene rapinata dai famigerati Banditi Fantasma e l’uomo ha il sospetto che siano proprio i suoi futuri suoceri.

Tra le serie in uscita tra il 3 e il 9 luglio 2023 si annovera Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 2. La seconda stagione è tratta da Il quinto testimone, il quarto libro della serie Avvocato di difesa. La serie racconta la storia dell’idealista e anticonformista Mickey Haller, che dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles.

Netflix: tutte le novità tra il 3 e il 9 luglio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Di nuovo 15 anni (stagione 2) – 5 luglio

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer (stagione 2) – 6 luglio

Film originali

The Out-Laws – Suoceri fuorilegge- 7 luglio

Documentari e Show

UNKNOWN: La piramide perduta – 3 luglio

Il principe (stagione 1) – 4 luglio

WHAM! – 5 luglio

Hack my Home: Molto più che ristrutturazioni (stagione 1) – 7 luglio

