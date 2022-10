Netflix, film e serie TV in uscita tra il 10 e il 16 ottobre 2022

Nella settimana compresa tra il 10 e il 16 ottobre 2022, Netflix rende disponibili non soltanto film degni di nota ma anche qualche serie che potrebbe incuriosire il pubblico.

Gli appassionati di cinema potranno buttarsi su La maledizione di Bridge Hollow, una commedia a tinte horror che apre sulla piattaforma i festeggiamenti per Halloween. A metà tra Piccoli brividi 2 e Hubie Halloween, la pellicola racconta di un padre e di una figlia adolescente che devono salvare la cittadina in cui vivono quando un antico spirito dispettoso crea scompiglio portando in vita le decorazioni di Halloween. A vestire i panni dei protagonisti, il Marlon Wayans di Scary Movie e la giovane Priah Ferguson, vista in Stranger Things.

Chiunque invece fosse alla ricerca di una commedia romantica potrebbe dare un’occhiata a La parte della sposa, in cui un irriducibile scapolo, per realizzare il desiderio della madre in fin di vita ed evitare di essere escluso dal testamento, recluta un’attrice perché reciti la parte della sua ragazza.

Tra le serie TV spunta Tutto chiede salvezza, show italiano incentrato sul personaggio di Daniele, ventenne che, in seguito a una crisi psicotica, viene sottoposto a TSO e si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, insieme a cinque compagni di stanza con cui pensa di non avere nulla in comune. Durante i suoi sette giorni di ricovero, tuttavia, scopre che quella che all’inizio gli sembrava una penitenza diventa una delle esperienze più formative della sua vita.

Gli appassionati di animazione giapponese potranno invece contare su Exception, che vanta una colonna sonora composta dal celebre musicista giapponese Ryuichi Sakamoto. La serie racconta di un mondo in cui gli esseri umani abbandonano la Terra alla ricerca di un nuovo pianeta in cui insediarsi, e una squadra di esploratori creati con una stampante 3D biologica raggiunge un corpo celeste che potrebbe rivelarsi adatto alla migrazione. Per via di un malfunzionamento della stampante, tuttavia, un membro dell’equipaggio viene generato deforme, e quando i suoi compagni se ne accorgono devono porre fine alla missione.

Netflix: tutte le novità tra tra 10 e il 16 ottobre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Spirit Rangers – I guardiani del parco (stagione 1) – 10 ottobre

Le indagini di Belascoarán (stagione 1) – 12 ottobre

Exception (stagione 1) – 13 ottobre

Tutto chiede salvezza (stagione 1) – 14 ottobre

The Playlist (stagione 1) – 15 ottobre

Film originali

La parte della sposa – 13 ottobre

La maledizione di Bridge Hollow – 14 ottobre

A proposito del servizio streaming, ecco i migliori film di ottobre 2022 su Netflix.