Netflix, film e serie TV in uscita tra l'11 e il 17 luglio 2022

Tra le uscite di questa settimana su Netflix spunta più di qualche contenuto interessante, che gli abbonati al servizio probabilmente non vorranno lasciarsi sfuggire.

Dal punto di vista cinematografico è in arrivo Sotto il sole di Amalfi, spensierata commedia italiana che funge da sequel del film Sotto il sole di Riccione. Un anno dopo l’incontro avvenuto nella famosa città sulla costa adriatica, Camilla e Vincenzo decidono di trascorrere una vacanza insieme a Furio, Lucio e Irene. Il film, sicuramente adatto ai più romantici, promette di alternare momenti drammatici ad altri piuttosto divertenti.

Sempre lato cinema, tra l’11 e il 17 luglio è previsto Persuasione, nuovo adattamento del romanzo omonimo di Jane Austen. Stavolta è Dakota Johnson a vestire i panni della protagonista della vicenda, Anne Elliot, che deve decidere se lasciarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità quando nella sua vita torna Frederick Wentworth, affascinante giovane da lei allontanato anni prima.

Chiunque invece sia alla ricerca di una nuova serie TV da godersi in questi torridi giorni d’estate potrebbe dare una possibilità a Resident Evil: La serie, ispirata all’omonimo videogioco survival horror. La storia di questo show live-action è raccontata su due linee temporali diverse: nella prima, le sorelle adolescenti Jade e Billie Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, dove si rendono conto che la città non è quello che sembra e che il padre potrebbe nascondere dei segreti oscuri; nella seconda, invece, una Jade ormai trentenne cerca di sopravvivere in un mondo decimato da oltre 6 miliardi di mostri: persone e animali infettati dal virus T.

Netflix: tutte le novità tra l’11 e il 17 luglio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla (stagione 1) – 13 luglio

Resident Evil (stagione 1) – 14 luglio

Farzar (stagione 1) – 15 luglio

Matrimonio e desideri (stagione 1) – 15 luglio

Film originali

Sotto il sole di Amalfi – 13 luglio

Persuasione – 15 luglio

