Netflix, film e serie TV in uscita tra il 12 e il 18 febbraio 2024

La settimana di San Valentino non è così carica di contenuti su Netflix, ma c’è comunque qualcosa che fa capolino e i più romantici potrebbero apprezzare.

Ci stiamo riferendo al film Players, perfetto per il momento, perché si tratta di una rom-com. Il film racconta di una giornalista sportiva, Mack, che ha speso anni ad escogitare giochi per rimorchiare con il migliore amico Adam e la loro crew, ma quando inaspettatamente perde la testa per una delle sue prede, devono tutti imparare cosa significa passare da fare semplicemente punti a giocare sul serio. Il film è diretto Trish Sie (The Sleepover, Pitch Perfect 3), mentre la sceneggiatura è di Whit Anderson. Tra i protagonisti Gina Rodriguez (Jane The Virgin, Someone Great), Tom Ellis (Lucifer) e Damon Wayans Jr (Happy Endings, Love Guaranteed).

In questi giorni fa il suo esordio anche lo show Nuova Scena, per tutti gli amanti della musica rap. Composto da 8 episodi, vedrà Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain partire dalle città più rappresentative del rap italiano – Roma, Napoli e Milano – alla ricerca del miglior talento della prossima generazione. Nel corso della competizione, i giovani rapper si dovranno misurare con prove di freestyle, rap battle, produzione di brani originali, guidati dalla volontà di trasformare il proprio sogno in realtà.

Netflix: tutte le novità tra il 12 e il 18 febbraio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Buongiorno, Veronica (stagione 3) – 14 febbraio

Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia (stagione 1) – 18 febbraio

Film originali

Players – 14 febbraio

