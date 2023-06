Netflix, film e serie TV tra il 12 e il 18 giugno 2023

Settimana molto interessante quella centrale giugno di 2023 per Netflix. Sono infatti previsti diversi contenuti che potrebbero allettare poco gli abbonati al servizio di streaming.

Anzitutto è in arrivo una nuova stagione di quello che forse è considerato il documentario più bello del catalogo Netflix: Il nostro pianeta. Dopo i primi episodi di gran successo, la serie di ambito naturalistico continuerà quindi a mostrare come gli effetti dei cambiamenti climatici stanno lentamente modificando (e purtroppo danneggiando) la bellezza naturale che ci circonda. Il documentario proseguirà a raccontare i più complessi concetti naturali in modo accessibile e intrigante, attraverso nuovi episodi che incanteranno il pubblico con immagini mozzafiato.

Questa settimana vede poi il ritorno di Extraction 2 (Tyler Rake 2), attesissimo film originale con protagonista il Thor dell’universo cinematografico Marvel. Stiamo chiaramente parlando di Chris Hemsworth, che torna a vestire i panni del mercenario Tyler Rake in questo secondo capitolo che promette nuova suspense e momenti di pura adrenalina. Creduto morto, il protagonista esperto di estrazioni accetta una nuova pericolosa missione: salvare i familiari maltrattati di uno spietato gangster georgiano, facendoli evadere dal carcere in cui sono rinchiusi.

Anche gli appassionati di animazione giapponese avranno pane per i loro denti questa settimana, grazie all’ingresso nel catalogo di Black Clover: la spada dell’Imperatore magico. La pellicola era stata rinviata qualche mese fa, ma adesso è finalmente pronta al debutto. La trama racconta la storia di un ragazzo senza poteri che lotta per il titolo di Imperatore magico, quando quattro imperatori del passato ora banditi tornano per distruggere il Regno di Clover.

Netflix: tutte le novità tra il 12 e il 18 giugno 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Madre de alquiler (stagione 1) – 14 giugno

Black Mirror (stagione 6) – 15 giugno

Film originali

Extraction 2 – 16 giugno

Black Clover: la spada dell’Imperatore magico – 16 giugno

Film non originali

La mala familia – 15 giugno

Clifford – Il grande cane rosso – 16 giugno

Monday – 16 giugno

Documentari e Reality

Il nostro pianeta (stagione 2) – 14 giugno

